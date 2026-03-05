Encuentran cuerpo de mujer en Morelos; se indaga si es Karol Toledo

Policías y elementos del Ejército resguardan una mina de arena donde está mañana fue localizado el cadáver de una mujer envuelta en bolsas de basura (Margarito Pérez Retana)

Tras anunciar el Plan Integral de Seguridad para universidades, y levantar el acta de desaparición de la estudiante de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, Karol Toledo Gómez, autoridades informaron el hallazgo de un cuerpo femenino en una mina de arena, el cual hasta el momento no se ha identificado, pero se intuye que podría ser la joven de 18 años, desaparecida desde el 2 de marzo.

“Como parte de las acciones de búsqueda para la ubicación de Karol Toledo Gómez, la Coordinación General de Servicios Periciales efectuó las diligencias correspondientes en torno a la localización de un cuerpo sin vida en el municipio de Coatetelco”, indicó la Fiscalía General de Morelos en un comunicado.

“Se realizarán los estudios periciales y legales pertinentes para corroborar la identidad de dicho cuerpo” agregó la dependencia.

Ficha de búsqueda de Karol Toledo Gómez

Estas declaraciones de la Fiscalía del Estado se dan después de la localización de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Kimberly Joselín y la detención del presunto responsable del feminicidio, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya donde espera su situación jurídica.

Karol Toledo Gómez desapareció el 2 de marzo en el municipio de Mazatepec, la comunidad educativa estuvo en conjunto con familiares de la joven en el proceso de búsqueda, asimismo, la Fiscalía de Morelos activó el Protocolo Alba para su localización y desplegó labores de gabinete y campo con apoyo de autoridades municipales, estatales y federales.