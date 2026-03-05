SICOM reafirma su compromiso de informar con la verdad

SICOM

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, sostuvo que “Con la verdad acabamos con la mentira; SICOM es la institución de la verdad y debe comunicar con eficiencia”, cuando encabezó la entrega de equipos digitales y camionetas para las 23 sedes regionales del Sistema de Información y Comunicación del Estado.

Dicha acción fortalece la infraestructura tecnológica y operativa para garantizar información oportuna y veraz a los ciudadanos de todo el territorio poblano.

“Son el micrófono del pueblo, son la voz, ustedes visibilizan el sentimiento de las y los poblanos”, añadió el gobernador y destacó que para el 2026 pasarán de 23 a 50 sedes. Esto para tener una mayor cobertura en toda la entidad, ya que el objetivo es servir a Puebla. Armenta Mier aseguró que la audiencias tienen el derecho de recibir información veraz.

Asimismo, el acceso a la información mediante dispositivos móviles puede verse afectado por la manipulación digital, por lo que una difusión clara es importante.

Por su parte, la directora General de SICOM, Natalie Hoyos López, explicó que hoy en día no son únicamente un sistema de medios, también son presencia con responsabilidad. Actualmente cuentan con 24 micro sedes en toda la entidad y ocho radiodifusoras, las cuales llegan a más de 3 millones de habitantes.

“Seguirá consolidándose como el Sistema Público de Comunicación más fuerte del Estado”, aseguró.

Por ultimo, Cocan Arroyo, la gerente del Sistema de Información y Comunicación en Zacapoaxtla, reconoció que las herramientas de trabajo otorgadas permitirán que la información llegue de oportuna a la población de la Sierra Nororiental.