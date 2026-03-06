Carlos Valenzuela: el constructor que transformó el rostro de Tepic con La Cantera

Desarrollo habitacional, La Cantera

Consolidada como el mayor polo de vivienda social en Nayarit, la Cantera no solo cambió la geografía urbana de la capital de esa entidad, si no que ha sido el referente para combatir el rezago habitacional que se registra en el estado.

A finales de la década de los noventa, Nayarit se encontraba en una encrucijada habitacional. Miles de familias trabajadoras enfrentaban un déficit de vivienda que las orillaba a asentamientos precarios o soluciones improvisadas.

Fue en ese contexto que el ingeniero Carlos Federico Valenzuela Cadena apostó no por negocio, sino por el urbanismo social que cambiaría para siempre la zona oriente de la capital nayarita.

La Cantera no fue un fraccionamiento más; fue un factor de expansión urbana que reconfiguró la zona oriente de Tepic y detonó la demanda de infraestructura, servicios y transporte en la zona.

Entre los años 2000 y 2009, el proyecto La Cantera pasó de ser un plano sobre la mesa a convertirse en la reserva territorial más importante del estado.

Bajo el sello de Dynamica Desarrollos Sustentables —empresa fundada por Valenzuela Cadena y su hermano Diego en 1994—, se levantaron aproximadamente 14,000 viviendas económicas, vinculadas mayoritariamente a créditos Infonavit.

“Comunidades Completas”

La magnitud de La Cantera se entiende mejor a través de las cifras. Con un promedio de cuatro habitantes por vivienda, el desarrollo llegó a albergar a cerca de 54,000 personas. Para ponerlo en perspectiva, hacia el año 2006, este fraccionamiento concentraba entre el 5 y 6 por ciento de la población total del estado.

No se trató de una expansión habitacional aislada. La llegada de tal volumen de residentes detonó una demanda sin precedentes de infraestructura, transporte público y servicios básicos, obligando a las autoridades y a la empresa a repensar la conectividad del oriente de Tepic.

La filosofía de Dynamica, según un caso académico elaborado por el Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey, era clara: más que fraccionamientos, la empresa buscaba crear comunidades con todos los servicios al alcance de sus habitantes.

La Cantera fue, en los hechos, el proyecto que consolidó la presencia de Dynamica fuera de Jalisco y sentó las bases para que la empresa se posicionara como una de las líderes en el occidente de México en el mercado de vivienda de interés social.