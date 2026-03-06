Caso Stephanye Contreras: activan alerta por desaparición de tercera alumna de la UAEM en Morelos

Stephanye Contreras Reportan desaparición de otra alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Stephanye Alondra de 18 años y estudiante de la Facultad de Nutrición.

La Fiscalía de Morelos activó el Protocolo Alba Morelos, que privilegia la búsqueda de mujeres, niñas y niños en la entidad, para la localización de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que está desaparecida desde el 5 de marzo de 2026, según reportes familiares.

A sólo un par de días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, la UAEM en Morelos ha sido el centro de dos recientes casos de desaparición y feminicidio: Karol Toledo Gómez y Kimberly Joselin Ramos Beltrán, alumnas de la universidad que desaparecieron con días de diferencia y cuyo asesinato fue confirmado por las autoridades.

Caso Stephanye Contreras: estudiante desaparecida en Cuernavaca, Morelos

Familiares de Alondra María Stephanye reportaron que el último contacto que tuvieron con la joven de 18 años fue el 5 de marzo en la zona de Chamilpa, alrededor de las 14:00 horas de ese jueves; a partir de entonces, la estudiante de la UAEM no responde llamadas ni mensajes, por lo que la familia se movilizó para activar la alerta por desaparición.

Este caso surge a tan sólo un día de la confirmación de muerte de la alumna Karol Toledo Gómez, quien había desaparecido recientemente. Dos días antes de este hallazgo, el martes 3 de marzo también se confirmó el feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, ambas alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, característica que Stephanye Contreras comparte.

“Exigimos a las autoridades competentes una investigación pronta, diligente y con perspectiva de género que permita el esclarecimiento de los hechos y que este crimen no quede impune”, redactó la institución de educación superior al comunicar el asesinado de Karol Toledo Gómez.

Por otra parte, estudiantes de la UAEM se han manifestado en las instalaciones de la universidad para exigir justicia por sus compañeras víctimas de la violencia de género en México.

¿Qué hacer si tienes información de Stephanye Contreras?

La Fiscalía de Morelos activó el Protocolo Alba Morelos para la búsqueda y localización de Alondra María Stephanye Contreras de 18 años de edad, estudiante de la UAEM en la Facultad de Nutrición.

Después de que Stephanye dejara de responder mensajes y llamadas tanto de familiares como amistades la tarde del jueves 5 de marzo, las personas cercanas a ella y la Fiscalía del estado instaron a la población de comunicarse inmediatamente de tener alguna pista sobre su paradero.

En la alerta por desaparición, familiares reportan que Stephanye vestía un pantalón blanco de enfermería, blusa azul marino tipo polo con logotipos de la UAEM (Facultad de Nutrición), zapatos blancos, lentes y mochila beige con rosa marca Kipling.

Las características físicas de la estudiante son las siguientes:

Estatura: 1.68 metros.

1.68 metros. Complexión: delgada.

delgada. Tez: morena clara.

morena clara. Ojos: café claro, grandes.

café claro, grandes. Cabello: negro, lacio, a la altura de los hombros.

En caso de tener información respecto a Stephanye, las autoridades demandan comunicarse con la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas del Estado de Morelos, medianto los contactos a continuación:

Zona Metropolitana: 777 460 0893 / 777 109 1248.

777 460 0893 / 777 109 1248. Zona Sur Poniente: 777 450 4478.

777 450 4478. Zona Oriente: 777 460 0893.

A las puertas de otro 8 de marzo que demanda seguridad para todas las mujeres del mundo, los casos de la UAEM han sacudido la comunidad del estado, quienes continúan —y continuarán— demandando justicia para las alumnas desaparecidas.