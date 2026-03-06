En Sinaloa destinan 53 mdp 63 tramos carreteros de cara a las vacaciones de Semana Santa

El avance en rehabilitación y bacheo a los destinos es de 81 por ciento

Raúl Montero Zamudio, secretario de Obras Públicas del estado de Sinaloa informó que apartir de enero iniciaron los trabajos de rehabilitación de 63 tramos carreteros de acceso a destinos turísticos, proyectos a los que se destinarán 53 millones de pesos.

Señaló que la intrucción del gobernador, Rubén Rocha Moya es que las carreteras de acceso a playas, balnearios y centros de recreo se encuentren en óptimas condiciones para el tránsito vehícular, con el fin de brindar vacaciones seguras en semana santa.

Destacó que el presupuesto destinado se utilizará en trabajos de bacheo, rehabilitación, pintura y señalización de mil 300 kilómetros de 63 tramos carreteros.

Dijo que el avance en rehabilitación y bacheo a los destinos es de 81 por ciento, en limpieza y desmonte el avance es del 35 por ciento, recién iniciaron los trabajos de señalización y está pendiente la colocación de vialetas.

Precisó que se realiza la conservación a destinos turísticos de las carreteras:

En la zona centro; Culiacán-Eldorado, Culiacán-Imala, Culiacán-Sanalona, Eldorado-Las Arenitas-Playa de Ponce, Navolato-Altata, Nuevo Altata, El Tetúan, Dautillos, El Castillo y Las Puentes. ademas de la carretera a Cosalá.

En la zona norte, las carreteras: Los Mochis-Topolobampo, al Maviri y de San José de Ahome al Colorado, El Fuerte-El Carrizo- Presa Josefa Ortiz de Domínguez y a la Presa Miguel Hidalgo, Choix-Presa Huites.

En Guasave de la 300 a Las Glorias, Las Glorias-El Tortugo, San José de la Brecha-Bellavista.

También las carreteras Guamuchil-Mocorito, Angostura-La Reforma, La Reforma-Costa Azul, Angostura-Playa Colorada y la carretera de Badiraguato a Surutato.

En la zona sur: Celestino Gazca y Playa Ceuta, en Elota, San Ignacio, Barras de Piaxtla, El Habal Cerritos, Villa Unión-Walamo, El Quelite, Chametla, en Mazatlán, del aeropuerto a la isla de la piedra y todas las que llevan a playas hasta Teacapán en Escuinapa.