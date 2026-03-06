Fiscalía de Morelos vincula a proceso a Jared Alejandro “N” por la desaparición de Kimberly Joselin

El Fiscal General de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que Jared Alejandro “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en la desaparición de Kimberly Joselin, estudiante de 18 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien fue localizada sin vida el pasado 2 de marzo.

“Hoy dimos un paso importante para que Kimberly Joselin tenga justicia, les informo que la Fiscalía General obtuvo este viernes 6 de marzo un auto de vinculación a proceso contra Jared Alejandro “N” por su probable responsabilidad en hechos delictivos en agravio de Kimberly Joselin“, señaló el fiscal.

De acuerdo con Blumenkron para el juez, las pruebas aportadas por el ministerio público especializado son sólidas para que el proceso avance, por lo que el vinculado permanecerá en prisión preventiva enfrentando el proceso penal.

“Con hechos, estamos respondiendo a la familia, y a las y los universitarios. No habrá impunidad a los delitos contra las mujeres. Ese es nuestro compromiso. Justicia para Kimberly”, aseveró.