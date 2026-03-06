Gobierno estatal apoyo el regreso de 14 sinaloenses que se encontraban en Medio Oriente

Rocha Moya confirmó que se les brindaron facilidades, incluido un traductor de árabe para su retorno

El estado de Sinaloa informó que los 14 ciudadanos sinaloenses que se encontraban en Medio Oriente y que tenían dificultades regresar a México, lograron llegar a Mazatlán el día de ayer tras una serie de gestiones de Gobierno del Estado y de las autoridades diplomáticas.

A estos connacionales se les facilitaron trámites, la cobertura de algunos gastos, se encontraron rutas para su retoro e incluso se les ayudó con un traductor árabe, confirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Los estuvimos atendiendo paso a paso, desde que salieron de allá los apoyamos, les hicimos apoyos especiales para efecto de que tuvieran su visa los que llegaron a Egipto, porque a Egipto llegaron por barco, pero caminar un extranjero por tierras egipcias necesita visa. Nosotros estuvimos atentos de todo y les ayudamos a resolver todo eso. Ya están acá, ya me han pedido que quieren verse conmigo y los voy a ver con mucho gusto”, precisó.

En su arribo el jueves por la tarde al aeropuerto de Mazatlán, Arcelia Loaiza, una de las viajeras, expresó a nombre del grupo su agradecimiento por el enorme respaldo que las autoridades sinaloenses les brindaron.

“Se puso en contacto Gobierno del Estado con nosotros, nos abrieron muchas puertas y pues afortunadamente ya estamos aquí, después de cuatro días, pues ya logramos estar aquí en Mazatlán”, detalló.

Arcelia Loaiza expresó además su agradecimiento a las diversas autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores que los apoyaron en todo momento para terminar con la incertidumbre que estaban viviendo ante el cierre del espacio aéreo en esa región y especialmente señaló que Gobierno del Estado los enlazó con un funcionario que domina el idioma árabe, lo que les fue de gran ayuda ante las dificultades que tenían para comunicarse.

Cabe destacar que 6 de los 14 sinaloenses recibieron apoyo para salir vía marítima (ferry) desde el puerto jordano de Áqaba hacia el puerto de Sharm el-Sheij, Egipto, desde donde realizaron diversas conexiones aéreas hasta llegar al puerto, mientras que las 8 personas restantes optaron por salir por vía aérea hacia Casablanca, Marruecos, trasladándose posteriormente a Madrid, España, hasta arribar finalmente a tierras sinaloenses.