Localizan con vida a Stephanye Contreras, tercera alumna de la UAEM reportada como desaparecida

Recientemente, la Fiscalía de Morelos desactivó el Protocolo Alba Morelos para la búsqueda y localización de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, joven de 18 años y alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien fue localizada con vida.

La alerta por desaparición fue activada la mañana de este viernes, después de que familiares reportaran no haberla visto ni podido comunicarse con ella desde la tarde del jueves 5 de marzo, situación que alertó a la comunidad después del reciente hallazgo sin vida de dos estudiantes de la UAEM.

Alondra María Stephanye Contreras es localizada con vida, confirma la Fiscalía de Morelos

Familiares de Alondra Contreras reportaron que el último contacto que tuvieron con la joven de 18 años fue el 5 de marzo en la zona de Chamilpa, alrededor de las 14:00 horas de ese jueves; a partir de entonces, la estudiante de la UAEM no respondió llamadas ni mensajes, por lo que la familia se movilizó para activar la alerta por desaparición.

#FiscaliaMorelos desactiva #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de ALONDRA MARÍA STEPHANYE CONTRERAS GALARZA de 18 años de edad.Ya fue localizada. pic.twitter.com/IM3suGdv2T — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 6, 2026

No obstante, la Fiscalía General del Estado de Morelos emitió un comunicado mediante su cuenta oficial a las 11:39 horas de este viernes, en el que reportó el hallazgo con vida de Stephanye Contreras y la desactivación del Protocolo Alba Morelos, el cual privilegia la búsqueda de mujeres, niñas y niños en la entidad.

Hasta el momento, la Fiscalía del estadop no ha especificado las causas de desaparición ni la manera en que fue localizada.

¿Dónde estaba Stephanye Contreras, estudiante de la UAEM reportada desaparecida?

Según reportes familiares y personas cercanas a Alondra Contreras, no pudieron contactarse con ella por mensaje ni llamada desde la tarde del jueves 5 de marzo, además de que no llegó a su casa.

Testigos señalaron que la estudiante de la Facultad de Nutrición en la UAEM habría acudido de Cuautla a Cuernavaca para una reunión a la que fue convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios en un recinto de teatro ubicado en el primer cuadro de la capital.

Este caso surgió a tan sólo un día de la confirmación de muerte de la alumna Karol Toledo Gómez, quien había desaparecido recientemente; dos días antes de este hallazgo, el martes 3 de marzo también se confirmó el feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, ambas alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Debido a ello, estudiantes de la UAEM se han manifestado en las instalaciones de la universidadpara exigir justicia por sus compañeras víctimas de la violencia de género en México.