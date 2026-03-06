Tamaulipas capacita a personal de auxilio en el marco de Semana Santa

Secretaría de Turismo de Tamaulipas refuerza su compromiso con la prevención, seguridad y la atención de excelencia

La Secretaría de Turismo de Tamaulipas brinda capacitación al personal que atiende al visitante en técnicas de evacuación de emergencias, búsquedas y rescate, prevención y combate inmediato de incendios incipientes, así como en primeros auxilios de cara a las vacaciones de Semana Santa.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, señaló que con estas acciones se garantiza que cada salvavidas, prestador de servicios, guía y personal de atención al turista esté preparado para convertir cualquier imprevisto en una respuesta rápida, profesional y humana.

Con estas acciones se busca garantizar una respuesta oportuna, eficiente y coordinada ante cualquier contingencia que pudiera presentarse en zonas turísticas, particularmente en áreas de playa y espacios de alta concentración de visitantes.

El secretario refirió que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva implementada de cara a los operativos correspondientes a los periodos vacacionales, temporadas en las que se incrementa significativamente la afluencia turística en un estado que lo tiene todo.