Coahuila busca atraer inversión de 10 países de la Unión Europea

Gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Presentó ante representantes europeos las fortalezas del estado en seguridad, estabilidad laboral y desarrollo industrial para atraer nuevas empresas.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó una reunión de trabajo con representantes de la Sección Económica y Comercial de la Unión Europea en México, así como con consejeros económicos de 10 países del continente.

Durante el encuentro, el mandatario estatal expuso por qué Coahuila se ha convertido en un punto atractivo para la inversión extranjera. Seguridad, Estado de Derecho, desarrollo industrial, capital humano capacitado y estabilidad laboral fueron algunos de los factores que destacó ante la delegación europea.

La comitiva estuvo integrada por representantes diplomáticos y económicos de Finlandia, Portugal, Francia, Alemania, República Checa, España, Hungría, Polonia, Irlanda y Bélgica, quienes acudieron a conocer de primera mano el panorama económico del estado y las oportunidades que ofrece para nuevas inversiones.

En la reunión también se analizaron distintos temas del contexto económico internacional, además del proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. Dentro de ese diálogo, se resaltaron los sectores donde Coahuila tiene mayor potencial para empresas europeas, principalmente el automotriz, energético, manufacturero y el de innovación tecnológica.

Jiménez Salinas recordó que la Unión Europea está integrada por 27 países y es uno de los bloques económicos más importantes del mundo. En ese sentido, explicó que en conjunto se ha convertido en uno de los principales socios comerciales del estado.

De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, la inversión extranjera directa proveniente de este bloque supera los 1,200 millones de dólares en el periodo reciente analizado, lo que refleja la relación económica que ya existe entre Coahuila y las naciones europeas.

El gobernador también mencionó que con esta visita ya suman 15 países europeos cuyos embajadores, consejeros comerciales o representantes diplomáticos han sido recibidos en el estado. Esto forma parte de una estrategia permanente de promoción internacional que se impulsa en coordinación con la Oficina de Representación del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, encabezada por Hilda Flores, además de la Secretaría de Economía y Pro Coahuila.

Para el mandatario, factores como la seguridad, la certeza jurídica y la calidad de la mano de obra en la entidad siguen siendo claves para que las empresas extranjeras decidan instalarse en la región.

“En Coahuila trabajamos con orden y con una visión a largo plazo. La estabilidad que tenemos es una de nuestras mayores fortalezas y eso genera confianza para que más empresas europeas lleguen y crezcan aquí”, expresó.