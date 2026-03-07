Corte de agua obliga a habitantes de Acapulco a acarrear agua de pozos y cisternas públicas

Cortes de agua en Acapulco

Habitantes de distintas colonias de la zona baja de Acapulco se han visto obligados a acarrear agua de pozos y cisternas públicas luego del corte en el suministro de agua potable anunciado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).

En calles del centro de la ciudad, como La Quebrada, ubicada a pocos metros del zócalo de la región, ciudadanos han tenido que trasladar cubetas y botes de plástico hasta sus viviendas para cubrir sus necesidades básicas durante la suspensión del servicio.

De acuerdo con la CAPAMA, el corte comenzó desde ayer y se mantendrá hasta mañana, mientras se realizan trabajos para reparar siete fugas de gran magnitud detectadas en el sistema de captación Papagayo I.

La dependencia informó que la suspensión del servicio afecta diversas colonias de la ciudad, incluida la zona turística, y que el suministro se restablecerá una vez que concluyan las labores de reparación de la tubería.

Vecinos de la zona señalaron que los cortes de agua en el centro de la ciudad son frecuentes y, en muchos casos, ocurren sin previo aviso.

Mientras continúan los trabajos de reparación en el sistema Papagayo I, los habitantes esperan que el servicio se restablezca en los próximos días y que se implementen medidas para evitar suspensiones recurrentes en el suministro de agua potable en la ciudad.

