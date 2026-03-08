Alzan la voz en Chapingo: alumnas exhiben denuncias de acoso en tendedero por el 8M”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, alumnas de la Universidad Autónoma Chapingo realizaron un “tendedero de la denuncia”, una forma de protesta en la que colocaron carteles con testimonios y señalamientos contra personas a quienes acusan de presuntos actos de acoso o conductas violentas dentro de la institución.

En los mensajes expuestos, las estudiantes describen experiencias personales y mencionan a docentes o integrantes de la comunidad universitaria, a quienes señalan por comentarios ofensivos, actitudes misóginas o comportamientos que, aseguran, generaron incomodidad y hostilidad.

Entre los nombres que aparecen en los carteles se encuentran Zurita, Arturo Butrón Madrigal, Salvador Díaz y Juan Carlos Cuevas Cruz, quienes son señalados en distintos testimonios por presuntos actos de acoso o conductas inapropiadas.

Las alumnas indicaron que el objetivo de esta acción es visibilizar situaciones que consideran violencia de género dentro del ámbito universitario y generar conciencia entre la comunidad.

El tendedero de la denuncia se ha convertido en una forma de protesta utilizada en distintos espacios educativos del país, especialmente durante las movilizaciones del 8 de marzo, para exigir entornos más seguros para las mujeres.