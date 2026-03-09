Rocha Moya imparte conferencia magistral en el Centro de Estudios Superiores Navales

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya impartió una conferencia magistral titulada “Sinaloa, situación política, social y económica; Los retos para su transformación”, ante los cursantes de la Maestría en Seguridad Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales, de la Secretaría de Marina, en la Ciudad de México.

El mandatario estatal fue invitado por la Dirección de la Escuela de Guerra Naval, perteneciente a la Universidad Naval que alberga este Centro de Estudios, para exponer su ponencia ante 35 estudiantes cursantes de la LIX promoción de la Maestría en Seguridad Nacional, que cursan capitanes de la Secretaría de Marina, coroneles de la Defensa, personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y además con presencia internacional, con un capitán naval de Guatemala, y un teniente coronel de China.

Como parte de la conferencia, Rocha Moya abordó el tema del Desarrollo Económico en el estado, en donde destacó que actualmente se están desarrollando más de 40 proyectos de inversión tanto nacional como extranjera.

Dentro de estos proyectos destacan los del Polo de Desarrollo para el Bienestar en Topolobampo, entre los que se encuentran la Planta de Mexinol, la cual conlleva una inversión de 3 mil 300 millones de dólares; la planta de fertilizantes GPO con una inversión de 5 mil 600 millones de dólares; y la de DH2 Energy con mil 772 millones de dólares.

Estos proyectos están generando un impulso económico significativo para Sinaloa.

En cuanto al renglón de gobernabilidad democrática, destacó que el estado es uno de los cuatro que resultó sin observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2024, lo cual refleja un uso correcto y manejo eficiente de los recursos públicos.

Además, enfatizó que las relaciones con los poderes Legislativo y Judicial, así como con los gobiernos municipales, se han sustentado en el respeto a su autonomía y en la colaboración institucional.