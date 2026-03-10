Gobernadora de Guanajuato anuncia reformas para fortalecer la perspectiva de género

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció el envío al Congrso del Estado de un paquete de iniciativas que busca fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres mediante la incorporación de la perspectiva de género en diversas leyes estatales. El anuncio se realizó durante su Segundo Informe Regional llevado a cabo en el municipio de Tierra Blanca, ante habitantes de la zona noreste de la entidad.

Durante el evento, la mandataria estatal informó que las iniciativas buscan armonizar más de 70 ordenamientos legales del estado con principios de igualdad, perspectiva de género y lenguaje incluyente. Con estas reformas se pretende que las leyes y políticas públicas del estado reflejen de manera más clara el respeto a los derechos de las mujeres y promuevan condiciones de igualdad en distintos ámbitos de la vida pública.

La gobernadora explicó que este paquete de reformas forma parte de los compromisos de su administración para fortalecer la igualdad sustantiva en el estado. Señaló que, desde el inicio de su gobierno, uno de los objetivos principales ha sido impulsar acciones que permitan avanzar en la protección de los derechos de las mujeres, así como en la construcción de una sociedad más equitativa.

De acuerdo con la información presentada, una de las propuestas incluidas en las iniciativas es la creación de una Ley para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato. Esta normativa busca garantizar la paridad en los espacios de toma de decisiones dentro de las instituciones públicas, promoviendo que exista una representación equilibrada entre mujeres y hombres.

Además, las reformas también contemplan modificaciones a diversas leyes estatales relacionadas con los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género. Entre los cambios propuestos se encuentran ajustes a la legislación para fortalecer la protección de las mujeres y reconocer diferentes tipos de violencia, con el objetivo de mejorar la atención y las acciones de prevención en el estado.

Durante su mensaje, la gobernadora destacó que la lucha por la igualdad de género ha sido una demanda histórica de las mujeres en la entidad y en el país. En ese sentido, afirmó que su administración busca que las voces, causas y aspiraciones de las mujeres guanajuatenses tengan un lugar importante dentro de la agenda pública y en las decisiones del gobierno.

El anuncio se realizó un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fecha que recuerda la lucha histórica por los derechos y la igualdad de las mujeres en todo el mundo. En este contexto, las autoridades estatales señalaron que las reformas buscan avanzar hacia un marco legal que garantice mejores condiciones para las mujeres en Guanajuato.

En el informe regional también participaron habitantes y autoridades de municipios del noreste del estado, como Victoria, San Luis de la Paz, Xichú, Atarjea, Doctor Mora, Santa Catarina y San José Iturbide. Durante el encuentro, la gobernadora presentó algunos avances de su administración en áreas como seguridad, salud, educación y programas sociales en la región.

Las iniciativas enviadas al Congreso del Estado deberán ser analizadas y discutidas por las y los legisladores, quienes determinarán su aprobación y la forma en que se aplicarán dentro del marco jurídico estatal. Con estas propuestas, el gobierno estatal busca fortalecer la igualdad de género y consolidar políticas públicas que promuevan el respeto a los derechos de las mujeres en Guanajuato.