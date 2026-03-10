Reducción del 44 por ciento de homicidios dolosos en Sinaloa

Marcela Figueroa Franco MEX6806. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 10/03/2026.- La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, habla en una rueda de prensa este martes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Los homicidios en México cayeron un 44 % entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, los primeros 17 meses de la mandataria Sheinbaum, periodo en el que se han incautado más de 346 toneladas de droga, informó este martes el Gabinete de Seguridad con cifras preliminares. EFE/Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

Desde la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, dio a conocer que en el estado de Sinaloa se registró una disminución del 44 por ciento de los delitos de homicidios dolosos. En un promedio diario se reportaron 3.86 casos a lo largo de febrero del 2026, a diferencia de los 6.9 que hubo en junio del año pasado. Con dichas cifras es posible entender que se ha mantenido una tendencia a la baja.