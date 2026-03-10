Reducción del 44 por ciento de homicidios dolosos en Sinaloa
PorJesús Sánchez
Desde la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, dio a conocer que en el estado de Sinaloa se registró una disminución del 44 por ciento de los delitos de homicidios dolosos. En un promedio diario se reportaron 3.86 casos a lo largo de febrero del 2026, a diferencia de los 6.9 que hubo en junio del año pasado. Con dichas cifras es posible entender que se ha mantenido una tendencia a la baja.