Celebran Manolo Jiménez y jóvenes el Congreso “300 Pa’ Delante” en la región Norte y Cinco Manantiales

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, participó en el Congreso de Liderazgo Juvenil “300 Pa’ Delante”, realizado en el municipio de Nava, donde se reunieron jóvenes de la región Norte y de los Cinco Manantiales con el objetivo de fortalecer sus habilidades de liderazgo y promover su participación en el desarrollo del estado.

Durante el evento, el mandatario estatal estuvo acompañado por Paola Rodríguez López, quien funge como presidenta honoraria de Inspira Coahuila. Ambos encabezaron las actividades de este congreso, que forma parte de una serie de encuentros que se realizarán a lo largo de este año en distintas regiones de la entidad.

Este fue el cuarto congreso de un total de ocho que se tienen programados para 2026. En cada uno de estos encuentros participan jóvenes universitarios que destacan por su liderazgo dentro de sus comunidades o instituciones educativas.

Durante su intervención, el gobernador destacó la importancia de impulsar a las nuevas generaciones, al considerar que son una parte fundamental para el desarrollo de la entidad. Señaló que cuando se brinda apoyo a la juventud, también se fortalece el presente y el futuro del estado.

Explicó que el Congreso “300 Pa’ Delante” es un espacio creado para que los jóvenes puedan intercambiar ideas, compartir experiencias y desarrollar habilidades que les permitan convertirse en líderes dentro de sus comunidades.

Además, indicó que en estos congresos participan estudiantes universitarios que, además de concentrarse en su formación académica, buscan aportar algo más a su vida estudiantil mediante la participación en proyectos, actividades sociales y propuestas de cambio.

De acuerdo con las autoridades estatales, durante los meses de febrero y marzo se llevarán a cabo los ocho congresos regionales en diferentes puntos de Coahuila. En total se espera la participación de aproximadamente dos mil 400 jóvenes universitarios, con edades que van de los 18 a los 24 años.

El objetivo principal de estos encuentros es fortalecer áreas importantes para el desarrollo de la juventud, como el liderazgo, el emprendimiento, la cultura, el deporte, la innovación y la salud mental.

Durante el evento, el gobernador también compartió con los jóvenes algunas experiencias personales relacionadas con su trayectoria como líder estudiantil, profesional y político. Señaló que el trabajo en equipo, la disciplina y la constancia han sido elementos clave para avanzar en distintos ámbitos de su vida.

Asimismo, destacó que para su administración es fundamental impulsar políticas y programas dirigidos a la juventud, ya que considera que son quienes continuarán construyendo el futuro del estado.

El mandatario también aseguró que Coahuila se mantiene como uno de los estados con mejores condiciones para vivir en el país, destacando aspectos como la seguridad, el desarrollo económico y la calidad de vida de sus habitantes.

En su mensaje a los asistentes, señaló que una de las características de la sociedad coahuilense es la capacidad de trabajar en equipo y encontrar puntos de coincidencia para lograr objetivos comunes.

“Aquí sabemos que el punto de encuentro para hacer cosas buenas se llama Coahuila”, expresó ante los jóvenes presentes en el congreso.

El gobierno de Coahuila anunció diversos programas dirigidos a la población estudiantil, entre ellos superbecas, becas educativas y créditos para jóvenes emprendedores con tasas de interés preferenciales, con el objetivo de apoyar su desarrollo académico y profesional.