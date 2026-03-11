Crece la actividad industrial en Zacatecas

La actividad industrial en el estado de Zacatecas registró un crecimiento durante 2025, impulsado principalmente por sectores como la minería, la construcción y la energía, de acuerdo con datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Según el reporte, durante noviembre de 2025 la actividad industrial en Zacatecas tuvo una variación mensual de 0.3 por ciento, en comparación con el mes anterior. Además, al comparar con el mismo mes de 2024, el estado registró un crecimiento anual de 2 por ciento, lo que refleja un avance moderado en este sector económico.

Este indicador permite medir el comportamiento de la industria en las distintas entidades del país y muestra cómo evoluciona la actividad productiva en áreas como minería, construcción, manufactura y generación de energía.

En el caso de Zacatecas, uno de los sectores que contribuyó al crecimiento fue la minería, actividad histórica y de gran importancia para la economía estatal. En este rubro se registró un incremento anual de 2.2 por ciento, lo que representó una aportación positiva al resultado general de la actividad industrial.

Otro sector que mostró resultados favorables fue el relacionado con la generación y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas natural, el cual presentó un crecimiento de 11.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, la construcción también registró un avance importante dentro de la economía estatal. De acuerdo con el informe, este sector reportó un incremento de 8.9 por ciento, lo que refleja una mayor actividad en proyectos de infraestructura y desarrollo en la entidad.

Sin embargo, no todos los sectores industriales mostraron resultados positivos. El reporte indica que las industrias manufactureras en Zacatecas registraron una disminución de 4.3 por ciento, lo que representó una contribución negativa dentro del comportamiento general del sector industrial en el estado.

A nivel nacional, el análisis del indicador muestra que el desempeño de la actividad industrial es diferente entre las distintas entidades del país. Algunos estados registran aumentos más altos debido al dinamismo de sectores específicos, mientras que otros presentan avances más moderados o incluso retrocesos en ciertas actividades productivas.

En este contexto, Zacatecas mantiene una actividad industrial que avanza de manera gradual, principalmente apoyada por sectores tradicionales como la minería y por el crecimiento en la construcción y la energía. Sin embargo, la caída en el sector manufacturero muestra que todavía existen retos para fortalecer todos los componentes de la industria estatal.

Especialistas señalan que el crecimiento industrial es un indicador importante para la economía, ya que refleja la generación de empleo, el desarrollo de infraestructura y la inversión productiva dentro de una región. En estados como Zacatecas, donde la minería ha sido históricamente una de las principales actividades económicas, el comportamiento de este sector tiene un impacto directo en el desarrollo económico local.

De acuerdo a os datos del IMAIEF muestran que el desempeño industrial del país continúa siendo variado entre estados y sectores. Mientras algunas entidades registran incrementos importantes en minería, manufactura o construcción, otras presentan cambios más moderados, como ocurre en el caso de Zacatecas.