Gobierno de San Luis Potosí establece Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad

El Gobierno del estado de San Luis Potosí anunció la creación de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad, una nueva área que tendrá como objetivo fortalecer las políticas públicas y mejorar la atención a este sector de la población en la entidad.

Esta instancia estará adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, desde donde se buscará articular esfuerzos entre distintas dependencias estatales para garantizar una atención más integral y accesible para las personas con discapacidad.

La creación de esta coordinación forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno estatal para promover un modelo de inclusión basado en el respeto a los derechos humanos y en la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Durante el anuncio oficial, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, tomó protesta a Isis Libertad Lara Felipe, quien estará al frente de esta nueva área y será la responsable de coordinar los programas y estrategias dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el estado.

La nueva funcionaria cuenta con experiencia en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad y en temas relacionados con la salud mental. De acuerdo con las autoridades estatales, su labor será impulsar proyectos que permitan fortalecer la inclusión social y garantizar el acceso de este sector a los servicios públicos.

Entre las principales funciones de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad se encuentra la generación de información especializada, la elaboración de diagnósticos estatales y sectoriales, así como el diseño de mecanismos que permitan la participación de las personas con discapacidad en la construcción de políticas públicas.

Además, se busca que esta instancia promueva la accesibilidad en los servicios que brinda el gobierno estatal, con el fin de garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder de manera equitativa a programas, trámites y apoyos institucionales.

Las autoridades también señalaron que esta coordinación permitirá mejorar la colaboración entre las distintas dependencias del gobierno, lo que facilitará el desarrollo de estrategias conjuntas para atender las necesidades de este sector de la población.

De acuerdo con el gobierno estatal, la creación de esta área se encuentra alineada con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, el cual contempla acciones enfocadas en fortalecer la inclusión social y la protección de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad.

La nueva coordinación contará con un espacio dentro de Palacio de Gobierno, desde donde se brindará atención directa a las personas con discapacidad y a sus familias, además de promover proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de accesibilidad e inclusión en la entidad.

Autoridades estatales destacaron que esta iniciativa busca avanzar hacia una administración pública más incluyente, donde todas las personas tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, sin importar su condición física o sensorial.