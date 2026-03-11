Gobierno de Sinaloa impulsa diálogo sobre acceso a la información

La secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, Sandra Angulo Cázarez, inauguró el encuentro denominado “Diálogos por el Derecho a Saber”, un espacio de análisis y reflexión sobre el acceso a la información pública en el contexto de los cambios legislativos que se realizan en materia de transparencia en México.

Durante el evento, la funcionaria estatal destacó que el gobierno encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya mantiene la disposición de escuchar y trabajar de manera conjunta con la sociedad para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Angulo Cázarez subrayó que este tipo de ejercicios permiten generar un diálogo entre autoridades, especialistas y ciudadanos para analizar los retos que existen actualmente en materia de acceso a la información pública.

“Estoy segura de que estos diálogos serán de gran utilidad para avanzar con responsabilidad y compromiso. Reitero la disposición del Gobierno del doctor Rubén Rocha Moya de escuchar, dialogar y trabajar de la mano de la sociedad”, expresó durante su participación.

El encuentro Diálogos por el Derecho a Saber es organizado por el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, con el objetivo de destacar la importancia del acceso a la información desde diferentes perspectivas sociales, ambientales, gubernamentales y periodísticas.

De acuerdo con los organizadores, estas actividades buscan generar espacios de reflexión para analizar la situación actual del derecho a saber y promover la participación ciudadana en los asuntos públicos.

La primera jornada de este ciclo de encuentros incluyó el conversatorio titulado “Defensa Ambiental y Acceso a la Información”, en el que se abordaron temas relacionados con la transparencia en asuntos ambientales y la importancia de contar con información pública para proteger el entorno natural.

En este panel participaron especialistas y representantes de organizaciones sociales, entre ellos Olimpia Castillo, quien es promotora del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

También formaron parte del panel Gissel López González, integrante de la organización Guaiacum A.C.; Liliana Margarita Campuzano Vega, comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública; y Jesús Rigoberto Arriaga Ramos, director de Medio Ambiente de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

La moderación del conversatorio estuvo a cargo de Raquel Zapien Osuna, integrante del Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa, quien coordinó el intercambio de ideas entre los participantes.

Durante el encuentro también se contó con la presencia de Lucía Mimiaga León, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, quien fue la encargada de dar la bienvenida y explicar los objetivos de esta iniciativa.

Asimismo, asistió Rosa del Carmen Lizárraga Félix, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del sistema anticorrupción estatal, además de activistas, investigadores, servidores públicos estatales y municipales.

Las autoridades informaron que Diálogos por el Derecho a Saber contempla la realización de tres actividades en total. La segunda se llevará a cabo el 12 de marzo con el conversatorio titulado “Acceso a la Información para la Vida Cotidiana: Casos Prácticos”.

Este evento se realizará a las 11:00 horas en el Magno Auditorio del Parque Temático de Culiacán, donde se presentarán experiencias y ejemplos sobre cómo el acceso a la información puede utilizarse en situaciones cotidianas para ejercer derechos ciudadanos.