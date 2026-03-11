Gobierno federal y estatal buscan fortalecer la industria textil en Puebla

El secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, coincidieron en la importancia de impulsar la industria textil en la entidad y propusieron que la Expo Internacional Textil, conocida como Exintex, se convierta en una feria que se realice cada año para fortalecer al sector.

Durante un encuentro con empresarios y representantes de la industria textil, el titular de la Secretaría de Economía señaló que para el Gobierno de la República este sector productivo es una prioridad, debido a su impacto en la generación de empleos y en el desarrollo económico del país.

Marcelo Ebrard explicó que uno de los objetivos es que la feria Exintex se consolide como un evento internacional anual que permita atraer a empresas nacionales y extranjeras, además de impulsar la actividad económica relacionada con la industria textil.

El funcionario federal destacó que Puebla, junto con el estado de Tlaxcala, tiene el potencial de convertirse en el principal centro de producción textil del país. Señaló que esta región cuenta con una tradición importante dentro de la industria y con empresas que han logrado mantenerse competitivas en el mercado.

Asimismo, indicó que dentro del llamado Plan México se han implementado diversas acciones para proteger el mercado nacional. Entre estas medidas se encuentran la modificación de más de 700 fracciones arancelarias, restricciones a ciertas importaciones y programas de financiamiento para fortalecer a las empresas del sector.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta subrayó que la realización anual de la feria internacional textil permitirá fortalecer la relación entre las empresas mexicanas y los mercados globales, lo que podría abrir nuevas oportunidades de negocio para los productores del estado.

El mandatario estatal también anunció que su administración trabaja para reforzar la seguridad en las zonas industriales. En ese sentido, informó que el Programa de Alarmas Vecinales, que actualmente se aplica en colonias y comunidades, también será implementado en empresas, talleres y fábricas textiles.

De acuerdo con el gobernador, esta medida se llevará a cabo en coordinación con organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad para los trabajadores y empresarios del sector.

En el evento también participó Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, quien destacó la importancia de aprovechar el potencial del mercado textil en Puebla y Tlaxcala.

El funcionario señaló que el trabajo conjunto entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los empresarios será fundamental para lograr acuerdos que impulsen el crecimiento del sector durante la edición de Exintex 2026.

De acuerdo con los organizadores, la feria Exintex 2026 contará con la participación de más de 800 expositores y representantes de 24 países, quienes se reunirán en el Centro Expositor de Puebla para presentar maquinaria, textiles y nuevas tecnologías relacionadas con la industria.

Se estima que el evento generará una derrama económica superior a los 500 millones de pesos, además de negocios que podrían superar los 600 millones de dólares durante los cuatro días que durará la exposición.

Empresarios del sector también destacaron la importancia de combatir prácticas comerciales desleales, como la venta de productos importados que ingresan al país de manera irregular. En este sentido, reconocieron las acciones que se han implementado para proteger a las empresas nacionales.

Representantes de la industria señalaron que el sector textil mexicano tiene un gran potencial de crecimiento, siempre que se mantenga el apoyo de las autoridades y se fortalezcan las condiciones para competir en el mercado internacional.