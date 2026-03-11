Tamaulipas participa en reunión nacional de AMSDA para fortalecer la política agroalimentaria

El estado de Tamaulipas participó en la reunión nacional de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, con el objetivo de analizar estrategias que permitan fortalecer las políticas públicas dirigidas al campo mexicano y mejorar las condiciones de producción agroalimentaria en el país.

La representación del estado estuvo a cargo de Antonio Varela Flores, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, quien participó en el encuentro junto con responsables del sector agropecuario de diversas entidades del país.

La reunión fue encabezada por Julio Berdegué Sacristán, quien convocó a los secretarios estatales para dialogar sobre los principales retos que enfrenta el sector agroalimentario y las acciones que pueden implementarse para fortalecer la producción nacional.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron diversos temas relacionados con la productividad del campo, la competitividad de los productos agrícolas y las condiciones de comercialización para los productores mexicanos. También se discutieron propuestas que buscan fortalecer la política agroalimentaria nacional y mejorar la posición de México en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los temas que se abordaron se encuentra el impacto que tiene la importación de granos en la producción nacional. Los participantes analizaron cómo estas importaciones pueden afectar a los agricultores mexicanos, por lo que se plantearon estrategias para proteger la producción local y garantizar mejores condiciones para los productores del país.

Asimismo, se discutieron acciones para impulsar la productividad y la rentabilidad del maíz, uno de los cultivos más importantes en México. Entre las propuestas se consideraron mecanismos que permitan mejorar los precios que reciben los productores y fortalecer la comercialización del grano en el mercado nacional.

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la situación de cultivos como el sorgo y el trigo cristalino, que forman parte importante de la producción agrícola en estados del norte del país. Las autoridades analizaron medidas para garantizar que los productores tengan condiciones favorables al momento de comercializar sus cosechas del ciclo otoño-invierno.

También se revisaron estrategias relacionadas con la producción y comercialización del frijol, así como acciones que buscan fortalecer la sanidad pecuaria en México. En este contexto se habló sobre los avances en la estrategia nacional para la contención del Gusano Barrenador del Ganado, una plaga que representa un riesgo para la producción ganadera.

El secretario Antonio Varela Flores destacó que la participación de Tamaulipas en este tipo de reuniones permite intercambiar experiencias con otras entidades y promover propuestas que atiendan las necesidades del campo tamaulipeco. Además, señaló que el trabajo coordinado entre los gobiernos estatales y el Gobierno de México es fundamental para fortalecer el desarrollo del sector agropecuario.

El funcionario reiteró que el Gobierno de Tamaulipas continuará colaborando con las autoridades federales y con los demás estados del país para impulsar políticas públicas que respalden a los productores y contribuyan al crecimiento del campo mexicano. Con estas acciones, se busca mejorar la productividad, impulsar la competitividad del sector y generar mejores condiciones de desarrollo para las comunidades rurales.