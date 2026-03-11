Teoloyucan presenta Plan Hídrico Municipal de Gobernanza

. Teoloyucan es el único municipio del Estado de México que ha formalizado y presentado un plan de esta naturaleza, con visión técnica, metas y coordinación interinstitucional.

El Gobierno Municipal de Teoloyucan dio a conocer la presentación del Plan Hídrico Municipal de Gobernanza, una hoja de ruta integral para atender los retos de abasto, drenaje y saneamiento con visión de largo plazo, resultados medibles y corresponsabilidad social.

El Presidente Municipal, Luis Domingo Zenteno Santaella, subrayó que el agua no puede seguir tratándose como un asunto coyuntural, sino como una prioridad de gobierno sustentada en diagnóstico, planeación y ejecución. El plan establece líneas de acción para fortalecer la infraestructura, elevar la eficiencia operativa y articular esfuerzos con instancias estatales y federales.

Teoloyucan se coloca a la vanguardia al ser el único municipio del Estado de México que ha formalizado y presentado un plan de esta naturaleza, alineado al Plan Nacional Hídrico 2024–2030 impulsado por el Gobierno de México y la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como al Programa Hídrico Integral del Estado de México 2024–2029.

El alcalde informó que el Plan será presentado a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para gestionar acompañamiento del Gobierno estatal y fortalecer inversión, asistencia técnica y proyectos prioritarios.

“La visión es simple: garantizar un mejor servicio, con orden, transparencia y soluciones que se sientan en la vida diaria de las familias”, afirmó Zenteno Santaella.