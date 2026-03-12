Zacatecas rompe racha negativa de empleo

Aumenta el empleo en Zacatecas

Después de 21 meses de números negativos, Zacatecas ha logrado colocarse entre las cuatro entidades de México con los mayores aumentos en la cifra de puestos de trabajo que están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El lunes 9, el IMSS publicó un reporte en el que muestra que el estado tuvo un crecimiento de 2 por ciento en el segundo mes del 2026, debido a que registró 3 mil 759 empleos formales más.

Zacatecas no había logrado una variación anual positiva en empleos desde abril de hace dos años, cuando reportó un aumento de 0.1 por ciento.

De acuerdo a datos del Servicio Nacional del Empleo (SNE), las actividades económicas que impulsaron los indicadores en febrero fueron los servicios de empresas, con 3 mil 829 más; la industria de la transformación, 505; los servicios sociales, 465, y la construcción, con 383.

Jorge Miranda Castro, el titular de la Sezac (Secretaría de Economía), reconoció el trabajo entre el sector empresarial y la implementación de estrategias que tienen el objetivo de fortalecer el mercado laboral.

Por su parte, el gobierno del estado señaló que los resultados, clasifico los avances como significativos, gracias a las políticas orientadas a ofrecer mayores oportunidades laborales, fomentar la inversión y consolidar el crecimiento económico.

Y la Secretaría de Economía de Zacatecas (Sezac) destacó aumentos anuales en las industrias de la transformación, con 2 mil 92 nuevos puestos de trabajo-

A través de la Subsecretaría del Empleo, a cargo de Maricruz González Ruvalcaba, se desarrollan acciones permanentes para facilitar la vinculación laboral, como ferias de empleo, becas de autoempleo, apoyo a proyectos productivos, capacitación para el trabajo y promoción de vacantes.