Exhiben compra de tinacos con presunto sobreprecio en el Ayuntamiento de La Paz

Aprueban compra de tinacos con presunto sobreprecio en el Ayuntamiento de La Paz

Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de La Paz, en Baja California Sur, aprobaron la compra de tinacos de mil 100 litros cada uno, para apoyar a familias del municipiom, sin embargo, la adquisición ha desatado escándalo debido al presunto sobreprecio en el costo de cada unidad.

De acuerdo con información difundida, el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, autorizó la compra de 550 tinacos con capacidad de 1,100 litros cada uno, con un costo aproximado de 6,363 pesos, cuando el precio en el mercado es de 2,999 pesos.

Aunque los programas que buscan apoyar a las familias con sistemas de almacenamiento de agua pueden resultar benéficos, el punto que ha generado críticas es el precio elevado al que se estaría realizando la compra de cada tinaco.

Según comparaciones realizadas con precios disponibles en el mercado, un tinaco de características similares puede encontrarse en diferentes establecimientos comerciales, ferreterías o tiendas de materiales de construcción con un precio promedio de 2,999 pesos para el público en general.

Aprueban compra de tinacos con presunto sobreprecio en el Ayuntamiento de La Paz

Esto significa que el precio aprobado por el cabildo municipal sería más del doble del costo promedio de mercado, lo que ha generado dudas entre ciudadanos y observadores sobre la forma en que se llevó a cabo el proceso de adquisición.

Si se toman en cuenta los precios señalados, la diferencia sería de aproximadamente 3,364 pesos por cada tinaco. Considerando que la compra contempla 550 unidades, el gasto total del gobierno municipal podría alcanzar alrededor de 3.5 millones de pesos.

Sin embargo, al comprar el precio aprobado con el costo promedio del mercado, el posible sobreprecio total podría superar 1,8 millones de pesos, de acuerdo con los cálculos derivados de estas cifras.

Este monto corresponde a recursos públicos que provienen del presupuesto municipal, por lo que distintos sectores han señalado la importancia en el manejo de estos recursos.

Especialmente en administración pública, señalan que cuando se trata de uso de dinero público, las adquisiciones deben cumplir con criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad para garantizar que los recursos se utilicen de la mejor manera posible.

Por ello, la situación ha generado diversas preguntas entre ciudadanos y actores políticos del municipio. Entre los cuestionamientos que han surgido se encuentra cómo se definió el precio final de los tinacos, así como el procedimiento que se utilizó para seleccionar al proveedor encargado de suministrar el producto.

También se ha planteado la necesidad de conocer si se realizaron otras cotizaciones o comparaciones de precios antes de aprobar la compra, y quién fue la autoridad responsable de autorizar la operación. Las adquisiciones realizadas por los gobiernos municipales deben seguir procedimientos administrativos que garanticen la competencia entre proveedores y la obtención de las mejores condiciones de precio y calidad para el uso de recursos públicos.

Las autoridades municipales no han dado a conocer detalles completos sobre el proceso mediante el cual se determinó el precio de los tinacos ni sobre los criterios utilizados para seleccionar al proveedor.

Por ello, diversos sectores han señalado que lo más adecuado sería que el gobierno municipal explique de manera clara los detalles de la adquisición y los procedimientos administrativos que se siguieron para autorizar la compra.

La transparencia y la rendición de cuentas son consideradas elementos clave para el funcionamiento de los gobiernos locales, especialmente cuando se trata del uso de recursos públicos destinados a programas de apoyo social.