En la Sierra de Juárez no se detienen las acciones para el desarrollo

El Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz visitó las demarcaciones de San Juan Evangelista Analco y Santa Catarina Ixtepeji como parte de sus compromisos con la ciudadanía. Ahí entregó obras que tienen el objetivo de garantizar el desarrollo y la conectividad de las comunidades.

A lo largo de diversas asambleas comunitarias en dichas municipalidades de la Sierra de Juárez, el Mandatario estatal expresó que se pavimentó con concreto hidráulico el entronque de la carretera Oaxaca-Tuxtepec a la localidad de San Pedro Nexicho, perteneciente a Santa Catarina Ixtepeji, con una inversión de 14 millones 126 mil pesos.

“Nosotros, las oaxaqueñas y oaxaqueños merecemos tener caminos dignos para transportar a nuestras familias, nuestras mercancías, siempre trabajaremos con mucho gusto para atender a nuestra población”, comentó.

Asimismo, anunció que durante el 2026 serán destinados recursos suficientes para el campo oaxaqueño, para así poder impulsar la autosuficiencia y el bienestar de las familias en la Sierra de Juárez.

Por su parte, en el ramo educativo, la Primavera Oaxaqueña se comprometió a entregar a planteles educativos equipo de computación y tecnológico .

De igual manera, en San Juan Evangelista Analco se concluyó el techado de la telesecundaria, se llevó a cabo la construcción de servicios sanitarios en la escuela primaria, y se asignó una patrulla a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

Además, se anunció el apoyo hacia las jefas de familia por medio de la Tarjeta Margarita Maza, la cual anualmente las beneficiara con un monto de 12 mil pesos.