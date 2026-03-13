Exhortan a productores de Coahuila a regularizar concesiones de agua

El Gobierno del Estado de Coahuila hizo un llamado a las y los pequeños productores agrícolas y pecuarios a regularizar sus concesiones de agua, con el objetivo de que puedan mantener en regla el uso de recursos hídricos y acceder a distintos programas de apoyo para el campo.

La invitación fue realizada a través de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las autoridades recordaron que existe un Decreto de Facilidades Administrativas que permite a los productores poner en orden sus títulos de concesión de aguas nacionales.

De acuerdo con la información oficial, el plazo para que los usuarios se adhieran a este proceso concluye el próximo 28 de abril de 2026, por lo que se exhortó a las y los interesados a realizar el trámite antes de que venza el periodo establecido.

Las autoridades señalaron que contar con las concesiones de agua debidamente regularizadas brinda certeza jurídica sobre el uso del recurso. Además, permite que los productores puedan acceder a programas de apoyo que buscan fortalecer las actividades agrícolas y pecuarias en la entidad.

Uno de los beneficios que se pueden obtener al mantener en orden la concesión de agua es el acceso al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA). Este programa ofrece tarifas preferenciales en el consumo de energía eléctrica utilizada en sistemas de riego agrícola.

Según las autoridades, este tipo de apoyos contribuye a reducir los costos de producción para los productores de campo, ya que gran parte de la actividad agrícola depende del uso de sistemas de bombeo para extraer agua y regar los cultios.

Asimismo, se destacó que estas acciones también promueven el uso responsable del agua y de la energía eléctrica en el sector agrícola, dos recursos considerados fundamentales para el desarrollo del campo.

Como parte de las acciones de acompañamiento, se informó que se habilitarán módulos de atención y orientación en distintas regiones de Coahuila, donde los productores podrán recibir asesoría para realizar su trámite y conocer los pasos necesarios para adherirse al decreto.

En estos módulos, personal especializado brindará información sobre los requisitos y resolverá dudas relacionadas con el proceso de regularización de las concesiones de agua.

Entre los requisitos básicos que deberán cumplir las y los interesados se encuentra acreditar que son propietarios o legítimos usuarios de los predios, así como presentar copia del título de concesión que se desea regularizar.

También deberán comprobar que han utilizado el volumen de agua concesionado durante los últimos dos años, además de presentar un escrito libre en el que soliciten formalmente su adhesión al decreto.

Otro de los puntos que se mencionan es realizar el pago correspondiente al trámite; sin embargo, en algunos casos los usuarios agrícolas podrían quedar exentos de este pago, dependiendo de las condiciones establecidas por las autoridades.

El decreto está dirigido principalmente a productores cuyos títulos de concesión amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales y que hayan vencido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025.