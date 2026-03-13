Mara Lezama exhorta a denunciar actos de corrupción en recuperación de vehículos robados

Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción relacionado con la recuperación y entrega de vehículos robados, al advertir que en su administración no se permitirá que funcionarios o intermediarios soliciten dinero para devolver bienes recuperados por la autoridad.

Durante un acto realizado en las instalaciones del C5, la Gobernadora encabezó la entrega de 13 unidades recuperadas, 12 motocicletas y un automóvil, a sus legítimos propietarios, quienes habían sido víctimas de robo.

A las y los quintanarroenses les dijo que los vehículos recuperados se entregan de manera directa a sus dueños, sin ser enviados a corralones ni generar costos para los afectados, con el objetivo de erradicar prácticas que anteriormente derivaban en cobros indebidos.

“Estamos quitando de raíz los flagelos, los dolores, la corrupción ¿Ha sido fácil? No, ha sido muy difícil y por eso te pido: si a alguien le están pidiendo dinero para recuperar su vehículo o le están dando largas, denúncielo. Pueden contactarme a través de mis redes sociales con su nombre y teléfono y yo personalmente daré seguimiento”, afirmó Mara Lezama.

La titular del Ejecutivo destacó que el gobierno estatal trabaja a través de la Mesa de Seguridad para combatir delitos como el robo de vehículos y recuperar el patrimonio de las familias afectadas. “Sí, y lo digo con todas las letras, ellas y ellos fueron víctimas de un delito, les robaron lo que les pertenecía, pero hoy hay autoridad, hoy hay toda una Mesa de Seguridad que trabaja para ustedes”, citó.

Asimismo, anunció que en los próximos días se habilitará un número telefónico específico para atender denuncias relacionadas con posibles irregularidades en estos procesos.

La Gobernadora reiteró que el combate a la corrupción requiere la participación conjunta entre sociedad y autoridades, por lo que pidió a la población reportar cualquier irregularidad y denunciar de inmediato cualquier delito al número de emergencias 911.

“Vamos a entregar las motos, vamos a entregar los automóviles; somos un gobierno diferente y te puedo decir con todas las letras: puedo tener yo mil errores, pero ni ratera, ni corrupta, ni mucho menos, jamás, jamás, jamás, te diré una mentira. Estoy aquí para servirte”, puntualizó la gobernadora de Quintana Roo.

La Crónica de Hoy 2026