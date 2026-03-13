Más de 120 colonias sufrirán falta de agua en Veracruz

Más de 120 colonias de la zona conurbada de Veracruz y Medellín de Bravo podrían presentar baja presión o falta total de agua potable debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de abastecimiento que se realizarán en marzo.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el problema afectará al menos a 124 colonias y fraccionamientos, ya que se realizarán labores de mantenimiento en las plantas potabilizadoras El Tejar I y El Tejar II, además de trabajos en el tanque regulador del Médano del Perro, infraestructura clave para el suministro en esa región.

Los trabajos están programados para el jueves 19 de marzo, cuando se realizará un paro temporal del sistema para poder intervenir las instalacione.

Las plantas potabilizadoras El Tejar I y II suspenderán operaciones a partir de las 08:00 horas durante aproximadamente 12 horas.

En el tanque regulador del Médano del Perro los trabajos iniciarán desde las 06:00 horas y podrían prolongarse hasta por 18 horas.

Debido a estas labores, el suministro de agua disminuirá o se suspenderá en distintas zonas de ambos municipios. Las autoridades estiman que el servicio comenzará a normalizarse la noche del mismo jueves, aunque podría restablecerse por completo hasta la noche del viernes 20 de marzo.

Los trabajos forman parte del mantenimiento anual del sistema de abastecimiento, el cual busca mejorar la operación de la infraestructura hidráulica y garantizar una distribución más eficiente del agua potable en la zona conurbada.

Además, se realizarán intervenciones en las válvulas de descarga del tanque regulador, lo que permitirá un control más preciso del flujo de agua hacia distintos sectores de Veracruz y Medellín de Bravo.

Ante la posible falta de agua, las autoridades recomendaron a la población:

Almacenar agua con anticipación para uso doméstico.

Utilizar el líquido de forma responsable durante el periodo del corte.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la normalización del servicio.

La suspensión del suministro se considera temporal y forma parte de acciones de mantenimiento que buscan mejorar el funcionamiento del sistema hidráulico en la zona conurbada de Veracruz.