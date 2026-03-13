Para atender planteamientos ciudadanos SEBIDES realiza recorrido de inspección en el Parque Ecológico de Culiacán

Inspección en el Parque Ecológico de Culiacán

El secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, llevó a cabo un recorrido de inspección en compañía de integrantes de la Comisión Ciudadana Representativa del Parque Ecológico de Culiacán (CCR). Esto, con el objetivo de revisar las obras y acciones que se pueden implementar para solucionar distintas necesidades y mejorar dicho espacio público.

En el recorrido también estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Sustentable, Francisco Barrón Aguayo, y el arquitecto Melchor Peiro, un defensor del medio ambiente y activista ciudadano.

A lo largo de la visita, las y los integrantes de la comisión expusieron diversas demandas y observaciones que se relacionan con la operación y el mantenimiento de los espacios que integran el Parque Ecológico de Culiacán.

Entre los planteamientos, se encuentra la necesidad de fortalecer la coordinación institucional, para poder garantizar una atención equitativa entre los espacios del parque, dar seguimiento a acuerdos que sean establecidos en reuniones y recorridos previos, al igual que para revisar aspectos relacionados con la gobernanza del parque y la relación administrativa con la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa I.A.P.

En el caso del Parque Ecológico de Culiacán, las solicitudes se centraron en la mejora de la infraestructura, en el mantenimiento y rehabilitación del arbolado, la gestión eficiente del agua y los sistemas de riego.

Por otro lado, se explicó la importancia de fortalecer los mecanismos de organización y participación ciudadana, además de contar con información detallada acerca del seguimiento del Plan Maestro del Parque Ecológico de Culiacán.

Otras inquietudes que fueron expresadas tienen que ver con el uso eficiente del agua, los sistemas de riego y las condiciones de mantenimiento en algunas áreas del parque.

Omar López Campos, reiteró la disposición del Gobierno del Estado para mantener el diálogo abierto y trabajar de manera coordinada en la atención de los temas planteados.

Estas acciones forman parte del trabajo que impulsa el Gobierno de Sinaloa, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, para fortalecer el cuidado de los espacios públicos, promover la participación ciudadana y garantizar el desarrollo sustentable en beneficio de las y los sinaloenses