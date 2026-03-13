Presiona Alvaro Bustillos reabrir frontera a ganado; gana fuerza en Chihuahua

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, con el titular de Agricultura, Julio Berdegué

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, exigió la reapertura inmediata de la frontera para el cruce de ganado en pie hacia Estados Unidos pues consideró que el sector ha cumplido con todos los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses ante la contingencia por el gusano barrenador.

Por ello, consideró que no existen razones técnicas para prolongar la suspensión de exportaciones de ganado hacia Estados Unidos.

Alertó que el cierre de la frontera mantiene en una situación crítica a los productores del estado y ha generado pérdidas millonarias y presión sobre el mercado local, donde se ha acumulado inventario de ganado listo para exportación.

Aunque no ha formalizado una aspiración personal, Bustillos empieza a perfilarse con peso propio en Chihuahua donde el próximo año habrá elecciones para renovar la gubernatura.

En un momento donde el equilibrio de fuerzas en Chihuahua se encuentra en constante disputa, el empresario ganadero asoma como un contendiente potencial cuya trayectoria y capacidad de gestión lo posicionan como un referente ineludible en el futuro inmediato de la entidad.

El dirigente ganadero se ha convertido en una pieza central en el análisis de la gobernanza y el futuro político de Chihuahua.

Bustillos Fuentes se ha posicionado como una de las figuras con mayor peso específico en la estructura productiva y política del estado donde la coordinación institucional que ha establecido con el gobierno del Estado han ayudado al sector a enfrentar desafíos críticos que amenazan la estabilidad económica chihuahuense, como la crisis sanitaria por el gusano barrenador y la compleja gestión de las políticas fronterizas con los Estados Unidos.

Descendiente de una familia con una herencia histórica en la ganadería fronteriza, Bustillos ha redefinido el perfil del liderazgo gremial desde la presidencia de la Unión Regional Ganadera de Chihuahua.

Su gestión no se ha limitado a la administración sectorial, sino que ha trascendido hacia una articulación estratégica con el Gobierno del Estado.

Este desempeño le ha permitido a Bustillos transitar de ser un referente gremial a ser identificado como un activo político de alta competitividad.

Gracias a su capacidad para tender puentes, su conocimiento profundo de las necesidades transfronterizas y el respaldo de sectores clave, el líder ganadero se ha convertido en una variable fundamental para la reconfiguración electoral de esa entidad.