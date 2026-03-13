Sheinbaum exhibe gasto de diputados en Zacatecas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhibió el gasto que representan algunos congresos locales del país, entre ellos el de Zacatecas, durante una conferencia en Palacio Nacional. La mandataria mostró cifras sobre el costo de mantener a diputados y regidores en distintas entidades como parte de una propuesta para limitar el gasto público en órganos legislativos.

Según los datos presentados, cada diputado del Congreso de Zacatecas implica un gasto aproximado de 12.2 millones de pesos al año, cifra que fue utilizada como ejemplo para explicar la necesidad de revisar los presupuestos de los congresos estatales.

Sheinbaum explicó que esta información forma parte de su llamado “Plan B” de reforma política, el cual busca reducir privilegios y establecer límites al presupuesto que se destina a congresos locales y cabildos municipales en todo el país.

De acuerdo con la presidenta, el objetivo principal es disminuir los gastos considerados excesivos dentro de las estructuras legislativas y redirigir esos recursos hacia obras públicas y programas que beneficien directamente a la población.

Durante su intervención, Sheinbaum señaló que muchas veces el costo de los legisladores no solo se compone de su salario, sino también de diversos apoyos, bonos y recursos administrativos que incrementan el gasto total que pagan los ciudadanos. También cuestionó el número de regidores y cargos existentes en algunos municipios del país.

En este contexto, la mandataria federal propuso establecer topes máximos al presupuesto que pueden destinar los congresos locales, tomando en cuenta factores como la población o el tamaño del estado. La intención es evitar que estos organismos tengan gastos que superen lo necesario para su funcionamiento.

Además, Sheinbaum explicó que los recursos que se logren ahorrar con esta medida se quedarían en los propios estados o municipios, con la finalidad de destinarlos a proyectos de infraestructura, servicios públicos u otras necesidades prioritarias para la ciudadanía.

La propuesta surge después de que su reforma electoral inicial no lograra aprobarse en el Congreso federal, por lo que el gobierno decidió impulsar nuevas medidas enfocadas en la reducción de privilegios dentro de las instituciones públicas.

Tras las declaraciones de la presidenta, integrantes de la Legislatura de Zacatecas respondieron solicitando que se aclaren las cifras presentadas y propusieron analizar mecanismos que permitan homologar o revisar los tabuladores de gasto en los congresos locales del país.