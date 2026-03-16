Avanza pavimentación de Prolongación Reforma en Puebla

La pavimentación de la venida Prolongación Reforma avanza como una de las obras de infraestructura más importante que actualmente se realizan en la capital del estado. El proyecto contempla la rehabilitación de 7.49 kilómetros de esta vialidad y beneficiará directamente a cerca de 267 mil habitantes, al mejorar la movilidad y la seguridad vial en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Durante un recorrido de supervisión de los trabajos, el gobernador de Puebla, Alejandro Mier, explicó que estas acciones forman parte de un programa amplio de rehabilitación de calles que se lleva a cabo en distintas zonas de la capital.

El mandatario estatal señaló que durante varios años muchas vialidades de la ciudad permanecieron en malas condiciones, por lo que su administración impulsa la rehabilitación de más de cinco mil calles en un solo año, una cifra que, aseguró, no se había alcanzado anteriormente.

“Sabemos que las obras pueden generar molestias temporales para los ciudadanos, pero el objetivo es mejorar las condiciones de movilidad para peatones y automovilistas”, expresó durante la supervisión.

De acuerdo con la información oficial, la intervención en Prolongación Reforma abarca desde la Diagonal Defensores de la República hasta la Calzada Zavaleta, un tramo clave que conecta diferentes zonas de la capital poblana.

El gobernador también destacó que los trabajos se realizan con maquinaria propia del gobierno estatal, lo que permite reducir significativamente los costos. Según explicó, las obras se llevan a cabo a una tercera parte del costo que normalmente se tendría si se contrataran empresas externas.

Además, indicó que el proceso de pavimentación contempla la colocación de una carpeta asfáltica de seis centímetros de grosor que, después del proceso de compactación, alcanza cinco centímetros, una calidad similar a la que se utiliza en carreteras federales.

Por su parte, el secretario de Infraestructura del estado, José Manuel Contreras de los Santos, explicó que se trata de una rehabilitación integral que busca mejorar las condiciones de tránsito en esta importante avenida.

El funcionario detalló que la obra beneficiará a habitantes de diversas colonias y juntas auxiliares, entre ellas Ignacio Romero Vargas, Villa Olímpica, San Juan Cuautlancingo, Aldama, Alberto de la Fuente, Santiago Momoxpan, Zavaleta, Manantiales Jardines de Zavaleta, Reforma, Reforma Sur, La Paz, Santa Cruz Los Ángeles, Cleotilde Torres y Valle del Rey.

Durante el recorrido también participaron trabajadores que forman parte de la obra. Bruna Rebollar Ojeda, quien colabora en las labores de relaminación, comentó que estos trabajos permitirán mejorar el tránsito diario de miles de personas que utilizan esta vía.

Asimismo, pidió a los conductores tener paciencia mientras continúan los trabajos y respetar a los trabajadores que participan en la construcción, ya que en ocasiones enfrentan situaciones complicadas mientras realizan sus labores.

Vecinos de la zona también manifestaron su opinión sobre el proyecto. Laura Castro señaló que durante muchos años esta vialidad permaneció en el abandono, por lo que consideró que la rehabilitación representa un beneficio importante para quienes viven o transitan por el área.

En el mismo sentido, Estela Carreón, vecina de la avenida, comentó que tuvieron que pasar cerca de 30 años para que la vialidad recibiera una rehabilitación de este tipo. Añadió que la obra ayudará a mejorar la movilidad, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el deterioro del pavimento complicaba el tránsito.

Con estos trabajos, el gobierno estatal busca mejorar la infraestructura urbana y facilitar el traslado de miles de personas que diariamente utilizan esta avenida como uno de los principales accesos a la ciudad de Puebla.