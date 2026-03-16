Detienen a exdirector de Salud de Baja California por intentar ingresar 70 kilos de drogas

Fernando Luis Esquer-Diaz

Detienen en California, Estados Unidos a Fernando Luis Esquer Diaz después de que haya intentado ingresar al país con 69.86 kilogramos de metanfetamina. Hasta hace un año Esquer Diaz trabajo como director de los servicios generales de ISSSTECALI, Baja California.

De acuerdo a la ficha de detención que fue firmada por el Tribunal del Distrito Sur de California, la detención tuvo lugar el pasado 25 de febrero del 2026.

Sus acusaciones incluyen la violación del artículo 21 del código de Estados Unidos, apartados 952 y 969. Dicha ley federal prohíbe que se importen sustancias no autorizadas. De acuerdo a lo dictado por el juez, al exdirector no se le otorgó la libertad bajo fianza.

La audiencia preliminar fue el pasado 12 de marzo y los documentos oficiales señalan sus cargos le serán leídos el próximo 26 del presente mes. Asimismo, se explica en su proceso que no va a necesitar de un intérprete.

Además, aunque la detención tuvo lugar ya hace varias semanas, esta fue revelada públicamente recientemente por medio de un comunicado recogido por medios locales de ISSSTECALI. Mientras que en en redes sociales lo que se había difundido habían sido los hechos, en el escrito la institución declaró no tener ninguna relación con el sujeto.

Según citan documentos institucionales, comenzó su cargo como director en servicios generales en noviembre de 2022 y que, hace poco menos de un año, presentó su renuncia.

Por su parte, los reportes de los medios locales también mencionaron que el sujeto habría sido detenido en la garita cuando este se encontraba conduciendo su vehículo e el momento en el que las autoridades lo frenaron con el objetivo de realizar una revisión con ayuda de binomios caninos, los cuales detectaron la metanfetamina.

Por el momento, de manera oficial se desconoce si Esquer-Díaz se encuentra o no en prisión preventiva, al igual que como el lugar actual de su ubicación.