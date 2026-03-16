El 49 por ciento de las familias de Tecámac afectadas por la inseguridad

Inseguridad ocupa el primer lugar de preocupación entre pobladores del municipio de Tecámac

De acuerdo con la encuesta “Evaluación de servicios municipio de Tecámac” realizada en febrero, la creciente inseguridad es el principal problema que preocupa a las familias en Tecámac, ya que por lo menos el 49 por ciento de éstas se han visto afectadas por algún hecho delictivo.

El sondeo fue realizado por una empresa privada contratada por Morena, que mostró como resultados en materia de aprobación la presidenta Claudia Shienbaum cuenta con 71 por ciento, por debajo continua Delfina Gómez con 61 por ciento y por último la presidenta de municipal, Rosi Wong con 33 por ciento de aprobación entre los tecamaquenses.

De acuerdo con la encuesta realizada la inseguridad ocupa el primer lugar entre los problemas con un 49 por ciento, en segundo lugar se encuentra la recolección de basura con una calificación de 4.9, seguido de la falta de gobernantes con 3.8 y corrupción con 3.3 por ciento.

En una escala de 1 a 10 los servicios municipales se califican como:

Recolección de basura: 7.8 puntos

Mantenimiento de parques y jardines: 7.2 puntos

Alumbrado público: 7.1 puntos

Organización de eventos culturales y deportivos: 6.9 puntos

Mercados municipales: 6.8 puntos

Orden: 6.4 puntos

Pavimentación y bacheo 6.2 puntos

Agua y drenaje: 6.1 puntos

Combate a la inseguridad: 5.4 puntos

La encuesta contó con una muestra de 500 entrevistas y se realizó durante los días 26,27 y 28 de febrero.