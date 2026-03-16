Mantienen abierta plataforma digital para registrarse y estudiar en la Unipol de Sinaloa

El Gobierno del estado de Sinaloa informó que continúa abierta la plataforma digital para el registro de las personas interesadas en ingresar a la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (Unipol), como parte del proceso de admisión para el próximo ciclo escolar. La convocatoria está dirigida tanto a jóvenes que desean iniciar una carrera relacionada con la seguridad pública, como a integrantes de corporaciones que buscan fortalecer su formación académica.

De acuerdo con las autoridades estatales, el registro se realiza a través de una plataforma digital habilitada para que los aspirantes puedan iniciar su proceso de inscripción de manera sencilla y accesible desde cualquier lugar. El objetivo es facilitar el acceso a la educación superior especializada en áreas relacionadas con la seguridad y la justicia en el estado.

El periodo de preinscripción inició el pasado 16 de febrero y permanecerá abierto hasta el 26 de mayo. Durante este tiempo, las personas interesadas pueden completar su registro en línea y asegurar su participación en el proceso de selección correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

La Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa ofrece distintos programas académicos enfocados en la formación profesional en materia de seguridad pública. Entre ellos se encuentran licenciaturas, maestrías y doctorados relacionados con áreas como criminalística, investigación criminal, seguridad pública y justicia penal.

Este modelo educativo busca preparar a profesionales que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones de seguridad en la entidad, así como formar especialistas capaces de enfrentar los retos actuales en materia de justicia y prevención del delito. La institución también está abierta a elementos de corporaciones policiales que desean continuar con su preparación académica.

Autoridades educativas han señalado que la Unipol cuenta con una planta docente integrada por especialistas con experiencia en el sector público y privado, lo que permite ofrecer una formación académica de calidad y acorde a las necesidades actuales del país en materia de seguridad.

Asimismo, se informó que las y los aspirantes pueden solicitar orientación sobre el proceso de ingreso a través de los números telefónicos habilitados por la institución o acudir directamente a sus instalaciones ubicadas en la carretera a Navolato, en Culiacán, donde también se brinda información sobre requisitos y planes de estudio.

Con esta convocatoria, el Gobierno de Sinaloa busca fortalecer la profesionalización de quienes se desempeñan o desean desempeñarse en el ámbito de la seguridad pública, al mismo tiempo que amplía las oportunidades educativas para jóvenes del estado.

La apertura de la plataforma digital representa una herramienta importante para acercar a más aspirantes a esta institución educativa, la cual forma parte de los esfuerzos del estado para contar con personal capacitado que contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y justicia en la entidad.