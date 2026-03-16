Planeación estatal en Hidalgo prioriza saneamiento y ordenamiento territorial

El gobierno de Hidalgo impulsa una estrategia de desarrollo que busca equilibrar el crecimiento económico con la protección ambiental mediante proyectos de saneamiento, ordenamiento territorial y recuperación ecológica en distintas regiones del estado.

Desde la Unidad de Planeación y Prospectiva, encabezada por Miguel Ángel Tello Vargas, se coordina una agenda que incorpora criterios de sostenibilidad dentro de la planeación estatal de largo plazo. Esta línea de trabajo forma parte de la política pública promovida por el gobernador Julio Menchaca, orientada a integrar factores ambientales y sociales en el desarrollo del estado.

Uno de los proyectos señalados como prioritarios es el saneamiento de la región de Tula, una zona con alta concentración de actividad industrial y energética. Las acciones contemplan trabajos de restauración ambiental, tratamiento de aguas y proyectos de regeneración territorial.

De acuerdo con Tello Vargas, la planeación estatal busca considerar los efectos del desarrollo en el largo plazo y su impacto en el entorno natural. “La planeación hoy tiene que pensar en las próximas generaciones. No se trata sólo de crecer, sino de hacerlo de manera responsable con el entorno y con los recursos naturales”, señaló.

La estrategia también plantea cambios en el ordenamiento territorial del estado. Entre los objetivos se encuentra promover ciudades más compactas y conectadas, con mayor acceso a servicios, transporte y espacios públicos, así como reducir la expansión urbana desordenada.

“Estamos trabajando para que el desarrollo económico vaya de la mano con la sostenibilidad. Hidalgo tiene la oportunidad de crecer con una visión moderna, donde la protección ambiental sea parte central de la estrategia”, agregó el funcionario.

De acuerdo con el gobierno estatal, la meta es que la planeación territorial y ambiental permita transformar los retos asociados al crecimiento urbano y a la actividad industrial en oportunidades de desarrollo sostenible para las distintas regiones de la entidad.