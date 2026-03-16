Sector salud incorpora tomógrafo simulador de última generación en Chetumal

Nuevo tomógrafo simulador en el Hospital de Oncología de Chetumal

El Hospital de Oncología de Chetumal adquiere un tomógrafo simulador de última generación, lo que permitirá fortalecer el diagnóstico y la planeación de tratamientos contra el cáncer en Quintana Roo, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

El equipo llego en febrero, y se estima que entre en operación la primera quincena de abril. Su montaje está bajo la supervisión de la titular del Ejecutivo, el secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado, el coordinador estatal del programa IMSS-Bienestar, Moisés Alejandro Toledo Pensamiento, y el director del Hospital de Oncología, Jesús Ernesto Galeana de la Rosa.

El secretario de Salud ha señalado que la adquisición del equipo permitirá brindar un servicio de mayor optimización para la detección del cáncer en pacientes de talla grande.

A su vez el director del Hospital de Oncología señaló que el cuenta con tecnología de 32 cortes, un túnel de más de 80 centímetros, sistema de visión tridimensional y posicionamiento láser, lo que permite una mayor exactitud en la localización de tumores y seguridad durante los procedimientos.

Asimismo, el coordinador estatal de IMSS-Bienestar señaló que en 2025 el hospital brindó servicio a más de 265 pacientes, estimando que la cobertura de pacientes aumente en un 66% gracias a la implementación de está nueva tecnología.

Por su parte la gobernadora recordó que dichas medidas forman parte de la coordinación entre el gobierno estatal y federal para garantizar una atención digna a través del fortalecimiento de la infraestructura e innovación del hospital “Coordinando esfuerzos y con el respaldo de nuestra Presidenta, seguimos modernizando la radioterapia en Quintana Roo, porque en la lucha contra el cáncer nadie se queda atrás”, resaltó.