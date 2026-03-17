Alejandro Armenta entrega 111 vehículos para fortalecer el sistema de seguridad en Puebla

Alejandro Armenta, ceremonia de entrega de vehículos

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, realizó la entrega de 111 vehículos a instituciones de seguridad pública del estado, con la intensión de fortalecer al sistema de seguridad en la entidad. La compra de estos elementos móviles requirió una inversión de 57 millones de pesos

Durante la ceremonia de entrega el gobernador animó a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Poder Judicial y al Legislativo, para continuar con sus labores de anti corrupción pues señalo que son los puestos de autoridad los encargados de poner el ejemplo.

“Porque el poder se vuelve virtud, sólo cuando se pone al servicio de los demás, mientras yo sea gobernador lo más importante será combatir la corrupción, el abuso del poder y procurar la seguridad de las y los poblanos y de sus familias” declaró.

Destacó que la base para poder cumplir con las solicitudes de la población es el trabajo conjunto entre ambos, gobierno-sociedad, y les recordó que ellos tienen el poder para denunciar cualquier acto ilícito así como evitar participar en alguno de ellos.

Miguel Cruz García, secretario del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, declaró que la entrega de estos vehículos son una muestra del compromiso de llevar tranquilidad a las y los poblanos, además fortalece el sistema de seguridad ampliando la cobertura de patrullaje y aumentado la velocidad de traslado.

Vehículos entregados por gobierno de puebla

Las unidades se dividirán en 14 municipios, 37 vehículos para la Fiscalía General del Estado, nueve a la subsecretaría de Centros Penitenciarios, 46 Motopatrullas a la Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial y cinco a la Universidad de las Ciencias Policiales.

Estas unidades se suman a las 50 otorgadas en diciembre de 2025, lo que refleja un acercamiento del gobierno con los municipios de la entidad.

La rectora de la Universidad de las Ciencias Policiales, Silvia Victoria Serrano declaró que gracias a estas inversiones para la preparación y desempaño de nuevos elementos, el año pasado egresaron 400 policías y capacitaron a 3 mil más. Espera que las cifras aumenten para este año.