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La estrategia contempla presencia en destinos turísticos, carreteras y espacios públicos de mayor concentración

En Baja California pondrán en marcha el operativo Semana Santa 2026

Por Giovanna Morales Gómez
Operativo Semana Santa Baja California 2026

El secretario de Turismo de Baja California, Miguel Ángel Badiola Montaño, y el secretario de Seguridad Ciudadana Estatal, general Laureano Carrillo Rodríguez, sostuvieron una reunión de trabajo en donde abordaron estrategias orientadas a reforzar la seguridad, movilidad y atención a residentes y visitantes que se desplazarán por los distintos destinos turísticos del estado durante la temporada de Semana Santa 2026.

Ambos funcionarios acordaron en implementar operativos en carreteras, vigilancia en playas y zonas turísticas, instalación de puestos de alcoholemia, módulos de información turística, difusión de mensajes preventivos a través de redes sociales y materiales impresos; así como, presencia operativa a pie y en motocicleta en zonas de mayor afluencia.

Badiola Montaño enfatizó que dichas acciones fortalecerán la coordinación entre dependencias para garantizar una experiencia segura y ordenada para quienes arriben a la entidad como destino durante los periodos vacacionales.

El secretario de la Sectur estatal destacó el trabajo en conjunto entre las instituciones de seguridad, turismo y atención a emergencias, la cuales permitirán mantener una presencia coordinada en los principales puntos turísticos, carreteras y zonas de alta afluencia.

Por último, la cobertura operativa contempla vigilancia y presencia institucional en playas y zonas turísticas, centros religiosos de alta concentración, parques y espacios recreativos, así como en cinco centros comerciales con mayor afluencia en la entidad.

La Crónica de Hoy 2026

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