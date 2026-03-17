En Baja California pondrán en marcha el operativo Semana Santa 2026

Operativo Semana Santa Baja California 2026

El secretario de Turismo de Baja California, Miguel Ángel Badiola Montaño, y el secretario de Seguridad Ciudadana Estatal, general Laureano Carrillo Rodríguez, sostuvieron una reunión de trabajo en donde abordaron estrategias orientadas a reforzar la seguridad, movilidad y atención a residentes y visitantes que se desplazarán por los distintos destinos turísticos del estado durante la temporada de Semana Santa 2026.

Ambos funcionarios acordaron en implementar operativos en carreteras, vigilancia en playas y zonas turísticas, instalación de puestos de alcoholemia, módulos de información turística, difusión de mensajes preventivos a través de redes sociales y materiales impresos; así como, presencia operativa a pie y en motocicleta en zonas de mayor afluencia.

Badiola Montaño enfatizó que dichas acciones fortalecerán la coordinación entre dependencias para garantizar una experiencia segura y ordenada para quienes arriben a la entidad como destino durante los periodos vacacionales.

El secretario de la Sectur estatal destacó el trabajo en conjunto entre las instituciones de seguridad, turismo y atención a emergencias, la cuales permitirán mantener una presencia coordinada en los principales puntos turísticos, carreteras y zonas de alta afluencia.

Por último, la cobertura operativa contempla vigilancia y presencia institucional en playas y zonas turísticas, centros religiosos de alta concentración, parques y espacios recreativos, así como en cinco centros comerciales con mayor afluencia en la entidad.

La Crónica de Hoy 2026