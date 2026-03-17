Estrategia de comercialización, asegura para Sinaloa el 70% de venta de granos de maíz

Sinaloa logra el 70% de venta de granos de maíz

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moyala dió a conocer que la estrategia de comercialización de la próxima cosecha de maíz en la entidad, beneficiará al 100 por ciento de los 25 mil productores sinaloenses, ya que a la fecha se tiene un compromiso de compra del 70 por ciento de la producción contemplada

También resaltó que el tema principal que año con año se daba, era precisamente la comercialización del grano y, ahora, con esta estrategia apoyada por la Presidenta de la República se están obteniendo resultados positivos.

“Nosotros vamos a darles un apoyo por tonelada como lo hacemos todos los años, como siempre se hace, pero ahorita estamos en el tema de la comercialización y aquí ya logramos que de los 4 millones de toneladas, comprometer en compra el 70% de la cosecha que está por iniciar a finales de abril. Ya hubo el compromiso de comprarnos 2.8 millones de toneladas y el resto lo vamos a seguir viendo en los próximos días” destacó.

El Gobierno del Estado mes con mes realiza ahorros que posteriormente son destinados para responder a contingencias que se pudieran presentar, incluyendo los apoyos que se estarán otorgando a los productores sinaloenses.

Con este avance ahora sólo falta definir lo que va a adquirir el sector pecuario de los estados de Sonora y Jalisco, además del gremio nixtamalero de la Ciudad de México que adquiere una gran cantidad del grano.

Ya se tienen previstas reuniones de trabajo don estos sectores para definir cantidades y precios de compra, lo que le brinda a Sinaloa la seguridad de una venta total de esta cosecha.

Rocha Moya destacó el compromiso de la presidenta que indica que mientras en el país se esté cosechando el maíz, no se podrá importar el grano, asegurando así la compra del producto nacional, lo que da mayor certidumbre a las nuevas políticas agroalimentarias nacionales.