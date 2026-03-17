Inversión para saneamiento y carreteras en Oaxaca

En el primer tramo del gobierno de Salomón Jara en Oaxaca, se han ejecutado 330 obras de pavimentación de caminos con concreto hidráulico que suman 442 kilómetros, así como 92 obras de rehabilitación de caminos con concreto asfáltico en 853 kilómetros, mientras que de mantenimiento de caminos rurales se hicieron 120 obras que comprenden mil 797 kilómetros.

La inyección de recursos a infraestructura carretera se ha aparejado a otra más destinada al saneamiento de causes de agua prioritarios, En ese sentid, Jara anunció una inversión de 800 mdp para saneamiento de los ríos Atoyac y Salado, que forma parte de un plan integral de recuperación ambiental de los ríos en Oaxaca.

Como se recordará, la problemática que durante décadas ha afectado a comunidades, zonas urbanas y ecosistemas ha sido una constante debido a la descarga directa de aguas residuales domésticas e industriales en estos afluentes.

La administración de Jara estableció una intervención de más de 12 mil kilómetros de colectores así como interceptar 23 descargas de aguas residuales ubicadas en las márgenes izquierda y derecha del Río Salado, así como en la margen izquierda del Río Atoyac.