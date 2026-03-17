Libia Denisse García presenta micrositio de consulta con toda la información del Gobierno de Guanajuato

Libia Denisse García presenta micrositio de consulta

La gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz dio a conocer el Micrositio de Transparencia Proactiva, el cual, contienen 35 ejercicios de transparencia con toda la información de la administración estatal, disponible para toda la población que desee consultar algún dato.

“La transparencia genera confianza, y la confianza de la ciudadanía es lo más valioso que tiene el Gobierno de la Gente” declaró durante una emisión del Programa Conectado con la Gente.

La base de este proyecto tiene tres características principales:

Impulsa la participación ciudadana y ayuda a resolver problemas locales.

Facilita trámites y mejora la toma de decisiones.

Permite a las dependencias identificar y atender necesidades que antes no se habían detectado.

Cualquier persona interesada en hacer uso de este sitio debe ingresar al siguiente enlace: https://transparencia.guanajuato.gob.mx/proactiva/indice.php; ahí encontrará la información del Gobierno sobre seguridad, concesiones, directorio de personas servidoras públicas, licitación de obras públicas programas sociales, entre otros temas.

Ángeles Ducoing Valdepeña, titular de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, (UTAPE) y Alejandro Sierra Lugo, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado dieron detalles sobre las funciones de este micrositio.

Explicaron que cuenta con la asistencia virtual de Transparentita, mejor conocida como “Tita”, quien pondrá a disposición la información clara, de interés y con lenguaje de fácil entendimiento.

“Es una información empática, cercana a la gente, que muestra a un gobierno moderno, transparente y conectando con las necesidades de la gente. Tita les explica qué es la transparencia proactiva”

La información que se hace pública en el Micrositio presentado este día, será de gran utilidad para periodistas, académicos, investigadores y para todas y todos los interesados en materia de transparencia en Guanajuato.

La Gobernadora declaró que se sumarán dos ejercicios de transparencia más: un micrositio con los resultados en la Feria Internacional de Trabajo (FITUR) y otro relacionado con las obras en los municipios que se llevarán a cabo con la deuda autorizada por el Congreso.

Por ultimo recordó que Guanajuato obtuvo el 1er lugar Nacional en el Ranking de Portales de Transparencia, escalando 15 posiciones en solo un año. Además invitó a las y los guanajuatenses a entrar a este micrositio y a las redes sociales de UTAPE para consultar la información de un Gobierno totalmente transparente.