Pemex controla incendio en refinería Olmeca en Dos Bocas

Incendio en refinería Olmeca en Dos Bocas

Este martes se reporto el incendio de la refinería Olmeca en Dos Bocas, que ocasiono la muerte de un trabajador, y lesiones a 105 empleados. Este siniestro generó la movilización de cuerpos de emergencia.

A través de redes sociales, personal que labora dentro del complejo petrolero compartieron videos que documentan los hechos a la vez que confirman la muerte de un trabajador.

Pese a estos videos, Pemex declaró que “se sofocó un incendio que se detectó a las 6:00 horas, alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca” y aseguró que las instalaciones no registraron afectaciones.

El alcalde de Paraíso, Alfonso Baca, informó que un total de 105 personas fueron atendidas, las cuales fueron llevadas en autobuses y camionetas tipo van hasta el estacionamiento, del Centro Social Paraíso donde se encontraban ambulancias y paramédicos para realizarles revisiones médicas.

Posteriormente, los trabajadores informaron que fueron notificados que su horario de trabajo sería modificado esta mañana tan pronto las condiciones de seguridad pudieran permitir el acceso.

A pesar de que fue controlado el incendio, durante las horas posteriores se reportaron fuertes olores por la quema de hidrocarburos así como afectaciones en el transito.