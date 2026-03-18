Arrancan en Tlalnepantla las “Caravanas Itinerantes por la Justicia Social”

Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

El gobierno del Estado de México, en coordinación con la administración municipal de Tlalnepantla encabezada por Raciel Pérez Cruz, puso en marcha el programa “Caravanas Itinerantes por la Justicia Social” con el propósito de acercar servicios fundamentales a la población. La iniciativa busca reducir la necesidad de traslados largos para realizar trámites, consolidando así una política de atención más directa y eficiente en la región.

El alcalde Raciel Pérez Cruz destacó durante el evento la disposición del gobierno local para sumar esfuerzos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes más lo requieren. Subrayó que el municipio actúa como facilitador para la implementación exitosa de las estrategias impulsadas por la administración estatal en la zona.

La jornada inaugural se llevó a cabo en la Plaza Hidalgo de San Juan Ixhuatepec, donde se habilitó un módulo de atención que reúne a más de 25 dependencias. Entre las instituciones participantes se encuentran la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Consejería Jurídica, el Registro Civil, el Instituto de la Defensoría Pública, el Instituto de la Función Registral y el Poder Judicial del Estado de México.

En el marco de esta puesta en marcha, el presidente municipal anunció que, como parte de las mejoras previstas para la zona oriente, próximamente iniciará la construcción de un arcotecho en la misma Plaza Hidalgo. La obra permitirá que el espacio cuente con mejores condiciones para albergar eventos de servicio público y convivencia social, protegiendo a los asistentes de las inclemencias del tiempo y dignificando este punto de encuentro.

Los ciudadanos que acudan a las caravanas pueden realizar diversos trámites en un solo lugar, como la obtención de actas de nacimiento, asesoría para testamentos, corrección de datos personales y mediación de conflictos. Todo ello con el respaldo de personal especializado de la administración estatal, lo que agiliza los procesos y evita largas esperas.

La coordinación entre ambas instancias de gobierno busca reducir el rezago administrativo y facilitar el acceso a derechos fundamentales para la población. Las autoridades coincidieron en que este tipo de acciones conjuntas permiten avanzar hacia una gestión más cercana y sensible a las necesidades de los ciudadanos.