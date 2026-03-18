Aumentan los bloqueos por protestas en Veracruz, suman 5 días sin electricidad

Suman 5 días sin energía eléctrica en colonias de Veracruz

Vecinos de las colonias Pocitos y Rivera así como de la Prolongación Miguel Hidalgo realizaron bloqueos en calles principales, argumentan que es el cuarto día sin contar con energía eléctrica luego de que un cable reventará y hasta el momento no se ha recibido por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los vecinos y comerciantes declaran que han perdido alimentos debido a que sus refrigeradores no funcionan y la comida se descompone. Además una de las vecinas declara que es diabética y a causa de esta falla su insulina se hecho a perder.

Otro de las protestas que se realizaron fue frente a una sucursal de la CFE en la carretera federal Veracruz-Xalapa encabezada por habitantes de la colonia Las Amapolas que entre gritos y carteles solicitaban una solución a esta problemática.

A raíz de la falta de luz los pozos que suministran agua potable a estas colonias no pueden funcionar con normalidad, lo que genera un nuevo problema pues los habitantes no solo tienen falta de energía sino que no han recibido su dotación de agua.

“Nos encontramos a la espera de la atención por parte de la Comisión Federal de Electricidad para la normalización del suministro” escribió Grupo MAS agua a través de sus redes sociales.

Los pobladores continúan en espera de una solución y los bloqueos aumentan, solicitando una respuesta por parte de la comisión.