“Avanzando por las Familias Huixquiluquenses”; programa de ayuda a residentes vulnerables

Avanzando por las Familias Huixquiluquenses

Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas del municipio, el Gobierno Municipal de Huixquilucan, por medio de la Dirección General de Desarrollo Social y en alianza con la Congregación Mariana Trinitaria, pone a disposición de las y los habitantes del municipio el programa “Avanzando por las Familias Huixquiluquenses”.

El programa busca no solo mejorar la calidad de las viviendas, sino también generar un ahorro en la economía familiar para facilitar el equipamiento de sus hogares.

Para ser beneficiario del programa de subsidios “Avanzando por las Familias”, hay que pasar por u proceso de registro y validación en el que se comprueba que la persona es residente del municipio de Huixquilucan y que puede demostrar vulnerabilidad económica o necesidad de mejora en la vivienda. Los documentos que se requieren para el trámite solo so tres: Copia de identificación oficial, Copia de la Curp y Número de Teléfono.

El programa incluye la entrega de: tinacos, impermeabilizantes, cisternas, purificadores y filtro de agua, biodigestor, pintura, sellado y calentadores solares.

Asimismo, en cuanto al tema de la pintura, las especificaciones de la ayuda son las siguientes:

.Pintura vinil acrílica de 19 litros

. Pintura vinil acrílica satín

Sellador vinílico (transparente)

. Impermeabilizante acrílico (terracota y blanco)

Para mayores informes hay que acudir a la Dirección General d Desarrollo Social, cuya dirección es: Calle Luis Pauster s/n, San Juan Bautista Huixquilucan de Degollado, Estado de México.