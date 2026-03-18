Coahuila invierte más de 330 mdp en programas para personas con discapacidad

El gobernador Manolo Jiménez salinas, acompañado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila dio inicio a el Gran Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad.

Este programa cuenta con una inversión de más de 331 millones de pesos divididos en acciones, programas, proyectos y apoyos para personas con discapacidad y sus cuidadores. También se anunció la entrega de apoyos económicos “Veamos la Discapacidad”, que entrega un montos de 10 mil pesos a cada beneficiario.

El gobernador declaró que este programa es el resultado de un trabajo realizado para beneficiar a la mayor cantidad de gente posible.

“En Coahuila entendemos que para que alguien pueda tener calidad de vida, se requieren de varios factores como las obras y los programas sociales, los programas de salud, los programas de educación, de mujeres; el desarrollo económico, oportunidades de empleo, y la seguridad”, expresó.

En su declaración, Liliana Salinas, mencionó que el Gran Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad representa un nuevo concepto de apoyo en el cual el gobierno demuestra su empatía y acercamiento con las personas que viven con alguna condición especial, así como la solidaridad con las personas encargadas de su cuidado.

“Este programa reúne acciones concretas para asegurar que las personas con discapacidad en Coahuila tengan mayores oportunidades en el desarrollo, autonomía, participación plena en la sociedad” declaró..

Informó que el objetivo de este gran programa es el de fortalecer las acciones y programas en favor de las personas con discapacidad, para favorecer su desarrollo físico, cognitivo, socioemocional, promoviendo además su inclusión social y una vida independiente.

Detallo que es resultado de un esfuerzo conjunto entre distintas dependencias y que esta dividido en 5 principales ejes de acción.

Sensibilización

Detección

Atención

Movilidad

Fortalecimiento.

“Este programa reúne acciones concretas para asegurar que las personas con discapacidad en Coahuila tengan mayores oportunidades en el desarrollo, autonomía, participación plena en la sociedad” destacó.

Por ultimo destaco que estos ejes de acción son los pilares en los cuales se refleja el compromiso del gobierno con este sector vulnerable.