La soberanía energética es una pieza clave para un desarrollo con justicia social: Feliciano Castro Meléndrez

Ceremonia de conmemoración 88 aniversario de la Expropiación Petrolera en Sinaloa

En conmemoración al aniversario de la Expropiación Petrolera de 1938, se realizó una ceremonia presidida por el secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez. Durante el acto se llevo a cabo el izamiento de bandera a toda asta y Honores de Ordenanza en la plaza cívica de Palacio de Gobierno, además se montó una guardia de honor en el monumento al expresidente Lázaro Cárdenas

En el calendario civico de nuestro país esta marcado el 18 de marzo como una de las fechas más significativas, pues celebra un año más de conmemoración al aniversario de la Expropiación Petrolera, un hecho histórico ocurrido en 1938 impulsado por el general Lázaro Cárdenas del Río, quien nacionalizó la industria petrolera.

El secretario de Economía señaló que la Expropiación Petrolera no se trata únicamente de una decisión económica, sino de un acto de soberanía, justicia social y dignidad nacional.

“El general Lázaro Cárdenas del Río dejó claro que los recursos estratégicos de México deben estar al servicio del pueblo, no de intereses ajenos a la nación. Este principio sigue siendo válido hoy más que nunca y continúa como una guía vigente” destaco.

Durante su mensaje destaco que se debe reconocer a la soberanía energética como una forma de identidad nacional y ejercicio estratégico de gobierno.

“En un mundo donde distintos países que dependen de otros para su energía enfrentan incertidumbre, aumento de costos y vulnerabilidad, México ha decidido fortalecer su capacidad para producir, refinar y administrar sus propios recursos petroleros”, explicó.

La soberanía energética se ha identificado como una condición indispensable para garantizar el bienestar del pueblo y el desarrollo con justicia social. Además es un factor clave que fortalece el equilibrio de las empresas públicas como PEMEX y CFE.