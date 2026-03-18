Mara Lezama informa avance histórico en vivienda para Quintana Roo

La Gobernadora de Quintana Roo, con trabajadores de la construcción en Chetumal

Vivienda para el Bienestar — Durante un enlace con la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la conferencia mañanera, la gobernadora Mara Lezama, junto con el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó sobre los avances del Programa de Vivienda para el Bienestar en la entidad, destacando la entrega de 90 nuevas casas en Chetumal, la capital del estado.

Desde Chetumal, Mara Lezama y Romero Oropeza anunciaron la quinta entrega de viviendas, en la que se otorgaron 90 casas concluidas como parte de este conjunto de más de 600 dentro del desarrollo Centenario. Itzel Nayeli Prado Sánchez, beneficiaria del programa de Vivienda para el Bienestar recibió su llave durante el enlace.

Mara Lezama subrayó que este fraccionamiento cuenta con servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje sanitario, además de cercanía con escuelas, centros de salud y espacios deportivos. “Un desarrollo plenamente integrado al Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chetumal, garantizando orden, planeación y calidad de vida para sus habitantes”, añadió la Gobernadora.

Durante el enlace en la conferencia mañanera, la Gobernadora informó que se prepara un nuevo desarrollo, Las Gaviotas, de más de mil viviendas, en Chetumal. Detalló que ya se tienen más de 90 mil casas ya firmadas y este año se llegará a 62 mil, más las que vienen para el próximo.

“Este es el segundo piso de la Cuarta Transformación: contar con un patrimonio seguro, que las familias quintanarroenses tengan un hogar, ¡compartir la prosperidad con nuestras trabajadoras y trabajadores!” expresó Mara Lezama durante el enlace.

Finalmente, la Gobernadora agradeció el respaldo del Gobierno de México, de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada. “En nombre del pueblo de Quintana Roo, muchas gracias por impulsar el Estado que construye literalmente el bienestar de la sociedad mexicana”, afirmó.

“Es un honor estar alineada a su gobierno, trabajar de su lado en este momento histórico” puntualizó Mara Lezama, al tiempo de señalar que a la Presidenta de México se le espera con los brazos abiertos en el transcurso de la semana.

Después del enlace a nivel nacional, la gobernadora Mara Lezama y el director del INFONAVIT, Romero Oropeza, encabezaron la entrega formal de llaves a los beneficiarios que hoy ya tienen vivienda.

Estuvieron en el presídium las beneficiarias Wendy Avigail Villaseñor Eiley, del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar; Landy Guadalupe Velázquez Ojeda, del Programa Nacional de Cancelación de Hipoteca; María Isabel Pólito, del Programa Nacional de Solución Integral, e Itzel Nayeli Prado Sánchez, del programa de Vivienda para el Bienestar y quien participó en el enlace.

Atestiguaron la entrega la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, y el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, José Alberto Alonso Ovando.

La Crónica de Hoy 2026