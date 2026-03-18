Puebla busca fortalecer vínculos turísticos y empresariales con Houston

La Secretaría de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado de Puebla, encabezada por Carla López-Malo Villalón, sostuvo una reunión con representantes consulares, cámaras empresariales y líderes del sector turístico en Houston, con el propósito de fortalecer alianzas económicas y turísticas que beneficien a ambas partes.

El encuentro se realizó en el marco del próximo lanzamiento del vuelo directo Puebla, participaron autoridades del Consulado General de México en Houston, encabezadas por la Cónsul General María Elena Orantes López, así como representantes de organismos empresariales

Esta reunión permitió presentar la oferta integral de Puebla en materia turística, cultural, gastronómica y de negocios.

La secretaria Carla López destacó que Puebla cuenta con una riqueza única que le permite ser un destino competitivo a nivel internacional. Destacó que para el gobierno actual del estado es indispensable fortalecer la colaboración con la iniciativa privada para hacer crecer el turismo en el estado.

Beatriz Camacho, presidenta de COPARMEX Puebla, remarco el compromiso del sector empresarial en la construcción de alianzas con sectores fuera del país.

Respecto a la nueva ruta del aeropuerto se anunció que estará disponible a partir del 1 de junio de 2026, y forma parte de las alianzas que fortalecen el sector turístico del estado, además de facilitar el intercambio comercial y la atracción de inversiones.

Con estas acciones, el gobierno de Alejandro Armenta Mier refrenda su compromiso de impulsar una estrategia de promoción internacional que consolide a Puebla como un referente turístico y económico.